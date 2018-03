MSZP: a Fidesz világában csak az ember nem számít

2018. március 2. 14:46

MSZP: "fényévnyi távolság" van a Fidesz-világa és a magyar emberek mindennapjai között

Az MSZP szerint "fényévnyi távolság" van a Fidesz-világa és a magyar emberek mindennapjai között.

Gúr Nándor, az MSZP alelnöke, országgyűlési képviselő pénteken Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, a Fidesz világában csak az ember nem számít.



Ebben a világban a gyermekeknek is várólista van az egészségügyben, az oktatást szétrombolják - közölte.



Az ellenzéki politikus szerint a Fidesz világában "maffiamódszerek működnek", "korrupció dúl", a haverok meg a pereputty mértéktelenül gazdagodik.



Gúr Nándor ezzel állította szembe a való világot, a mindennapok világát, amelyben több mint hatszázezer ember hagyta el az országot, minden 6-7. magyar gyermek külföldön születik.



Hozzátette: a mindennapok világában meglopják, kiszolgáltatottá teszik az embereket, növekednek az adók, hiszen 2010-hez képest a minimálbér adója 120 százalékkal nőtt, vásárlóértéke pedig csak 20 százalékkal emelkedett.



Az MSZP-s képviselő szerint Magyarország a korrupció mértékét nézve ma már 27. a 28 uniós tagállam között.



Más világot kell építeni, egy igazságos világot kell teremteni, egy olyat, amely az emberekről szól - hangoztatta.



Elmondta, minden erőt meg kell mozgatni, hogy április 8-án ezt a hatalmat le lehessen váltani, az MSZP és a Párbeszéd ezért dolgozik.



A sajtótájékoztató elején lejátszották a Fidesz-világ Kiskirályok című kampányvideót.



A politikust kérdezték arról, hogy van, aki burkolt cigányozásnak tartja Orbán Viktor csütörtöki miskolci nyilatkozatát. Gúr Nándor úgy kezdte, nem tiszte megvédeni a miniszterelnököt, de arra is lehet gondolni, hogy a világháború után a Felvidékről áramlottak be emberek Miskolcra és környékére.



Ugyanakkor joggal merül fel az - folytatta - , hogy egy bújtatott gondolatsor volt a miniszterelnök szavaiban. A kormányfőtől azonban elvárható, hogy világosan beszéljen - jelezte. Gúr Nándor szerint nem az a lényeg, hogy egy ember cigány vagy sem, hanem az a lényeg, milyen az életvitele, mit tesz le a közös asztalra, hogyan viszonyul másokhoz.

Amit Orbán Viktor sugallt, azt elítéli - közölte.



Az LMP-vel való választási megállapodás esélyeit firtató kérdésre Gúr Nándor azt mondta, a DK-val már megállapodtak a választókerületek felosztásáról, a koordinált indulásról. Most a nyitottságot nyilvánította ki az MSZP-Párbeszéd - közölte. Szerinte most azt kell megnézni, hogy ha már nincs közös miniszterelnök-jelölt és közös lista, akkor mit lehet tenni azért, hogy lehetőség szerint egy jelölt legyen Orbán Viktor jelöltjeivel szemben.



Együttműködésre törekszenek az LMP-vel, ha kell kölcsönös visszalépésekkel - rögzítette.

Gúr Nándor az LMP szuverén jogának nevezte, hogy a párt külön szeretne ünnepelni március 15-én annak ellenére, hogy az MSZP és a Párbeszéd hívta közös rendezvényre. Ez nem lesz hatással a választási megállapodásra - tette hozzá.



Arra a felvetésre, hogy a Közös Ország Mozgalom által készíttetett közvélemény-kutatás szerint Szél Bernadett, az LMP kormányfőjelöltje a legerősebb kihívója Pest megye 2-es választókerületében a fideszes Csenger-Zalán Zsoltnak, míg Niedermüller Péter, a DK alelnöke a budapesti 4-es kerületben lehetne Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter legesélyesebb kihívója.



A szocialista politikus szerint a felmérés minden párt számára fontos jelzés, érdemes azt megfontolni a végső döntés, például a visszaléptetés meghozatalában.



Kérdezték Czeglédy Csaba legfrissebb nyilatkozatáról, miszerint az előzetes letartóztatásból csütörtökön kiszabadult ügyvédet megpróbálták rávenni, hogy Gyurcsány Ferenc ellen valljon és hogy azért kerülhetett börtönbe, mert terhelő információkat tud kormánypárti politikusokról. Gúr Nándor azt mondta, Czeglédy Csaba független jelölt, minden cselekedete rá tartozik. Hozzátette: helyesnek tartja, hogy ha Czeglédy Csaba nyilvánosságra hozza azt, amiről tudomása van.

