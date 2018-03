NB I - Az MLSZ nem halasztja el a szombati fordulót

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a havas, hideg időjárás ellenére nem halasztja el az OTP Bank Liga szombati, 21. fordulóját. Az NB II-ben ugyanakkor a tíz vasárnapi meccs közül kilenc elmarad.

Az MLSZ honlapjának pénteki közleménye hangsúlyozza, nehézséget jelent a bajnoki meccsek megrendezése, hiszen az időjárást is le kell győzniük a csapatoknak, és ahol az átlagon felüli erőfeszítés sem bizonyul elégségesnek, "ott egyéni elbírálás alapján kell meghozni a racionális döntést a mérkőzés elhalasztásáról".



Hozzáteszik, a havazás és a fagypont alatti hőmérséklet miatt az MLSZ versenyigazgatósága két hete folyamatosan írásos és fényképes tájékoztatást kér a pályák állapotáról, hogy sportszerű döntés születhessen.



A közleményből kiderül, hogy az OTP Bank Liga szombati helyszínei közül négy rendelkezik pályafűtéssel, a kispesti Bozsik Stadionban és az újpesti Szusza Ferenc Stadionban pedig mindent megtesznek, hogy játékra alkalmas állapotba kerüljön a gyepszőnyeg szombatra.



"A versenybizottság nem tartja indokoltnak a teljes forduló elhalasztását, amellyel azt is kimondaná, hogy nem lenne mérkőzés ott sem, ahol esetleg alkalmasak a körülmények és a pálya minősége is a játékra" - derül ki a szövetség állásfoglalásából.



Mint kifejtik, a versenynaptár a bajnokságok végéig túlzsúfolt, de ahol esélytelen, hogy a pályát játékra alkalmassá tegyék, ott a két klub közösen kérelmezheti a versenyigazgatóságtól a halasztást.



A múlt héten egy Magyar Kupa-találkozó és egy NB II-es mérkőzés, ezen a héten pedig három kupamérkőzés maradt el a nagy havazás és a hideg idő miatt.



A másodosztályú klubok honlapjainak és közösségi oldalainak pénteki beszámolói szerint a vasárnapra kiírt 23. fordulóból mindössze egy mérkőzést, a Szolnoki MÁV FC-Szeged 2011 találkozót tudják megrendezni, a többi kilencet április 11-re halasztották.



Az MLSZ tájékoztatása szerint a hétvégére kiírt 24 NB III-as meccs közül csak négyet tartanak meg az eredeti időpontban.

MTI