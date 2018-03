Éjfélkor véget ér az SPD-pártszavazás a koalícióról

2018. március 2. 21:14

Péntek éjfélkor véget ér a tagok szavazása a Német Szociáldemokrata Pártban (SPD) a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) kidolgozott koalíciós szerződésről.

Az SPD akkor folytathatja a 2013-ban kezdett kormányzást a CDU/CSU pártszövetséggel, ha a 463 723 szavazásra jogosult párttag legkevesebb 20 százaléka részt vesz a szavazáson, és a többség a szerződés elfogadására voksol.



A szavazólapot és a szavazásra jogosultságot igazoló úgynevezett eskü alatti írásbeli nyilatkozatot tartalmazó postai küldeményeket péntek éjfélig fogadják az SPD berlini székházában, a Willy Brandt házban. A szavazatszámlálás szombat reggel kezdődik, közjegyzői felügyelettel, 120 aktivitsa közreműködésével. A pártvezetés politikájára kötelező érvényű eredményt vasárnap délelőtt hirdetik ki.



Amennyiben az igenek győznek, valószínűleg március 13-án vagy 14-én megalakul Angela Merkel újabb kormánya. Ez lenne a negyedik kormány, és a harmadik nagykoalíciós kormány, amelyet a CDU elnöke vezet.



Amennyiben a nemek győznek, valószínűleg CDU/CSU-s kisebbségi kormány alakul, de csak átmeneti időre, és az október 14-re kiírt bajorországi tartományi törvényhozási (Landtag-) választással egy időben előrehozott szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást tartanak.



Az is lehetséges, hogy nem alakul kisebbségi kormány, hanem a lehető legrövidebb időn belül előrehozott Bundestag-választást tartanak.



Kisebbségi kormányra és előrehozott választásra nincs példa a második világháború utáni német történelemben.



A nemek győzelmének várható következményei közé tartozik az SPD vezetőségének kollektív lemondása is.



Az SPD-ben 2013-ban is pártszavazást tartottak a nagykoalíciós szerződés tervezetéről. Akkor 78 százalékos részvétel mellett 76 százalékkal győztek az igenek. A részvételi arány ezúttal is magas lehet, mert a pártot megosztja a nagykoalíció ügye, és éppen ezért az eredmény szoros lehet.



A legtöbb német politikai elemző arra számít, hogy szűk többséggel az igenek győznek.



Nincsenek nyilvános felmérések arról, hogy melyik az uralkodó véleményáramlat a tagságban.



Megosztottságot jelez, hogy a párt januári kongresszusán a küldöttek szűk, 56 százalékos többséggel döntöttek a hivatalos koalíciós tárgyalás elkezdéséről.



A párt szavazóbázisa 66 százalékos arányban támogatja az újabb nagykoalíciót. Ez az ARD országos köztelevízió megbízásából készített felmérés csütörtökön ismertetett eredményei szerint 15 százalékpontos emelkedés a két hete elvégzett előző méréshez képest.



A szavazás február 20-án kezdődött. Azóta országszerte hét regionális konferencián és számos egyéb rendezvényen vitatták meg az SPD tagjai a nagykoalíció folytatásának ügyét. A vita tárgyilagos volt, a nagykoalíció pártolói és ellenzői tartózkodtak egymás éles, személyeskedő bírálatától, elősegítve az egység helyreállítását a szavazás után.



A nagykoalíció elutasításáért folytatott kampány vezetője, Kevin Kühnert, a párt ifjúsági szervezetének (Jusos) elnöke egy pénteki interjúban is hangsúlyozta, hogy elfogadják, ha a többség az újabb nagykoalíció mellett áll ki, és azon dolgoznak majd, hogy az általuk nem kívánt helyzetben is a lehető legtöbb eredményt érjék el a párt számára.



A nagykoalíció támogatói szerint az SPD kormányon valósíthatja meg a legtöbb elképzelését, és a párt megújításához nem szükséges ellenzékbe vonulni. A nagykoalíció ellenzői szerint a tavaly szeptemberi Bundestag-választáson elért 20,5 százalékos támogatottsági mélypont azt jelenti, hogy a választók leváltották a nagykoalíciót, és ellenzékbe küldték az SPD-t, hogy újjáépítse magát.



A nagykoalíció miatt megszűnt a politikai táborok küzdelme az ország előtt álló feladatokra adott legjobb válaszokért, és a táborokat vezető néppártok arculata elmosódott, ami a "jobboldali populisták" megerősödéséhez, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt csaknem 13 százalékos választási eredményéhez vezetett - áll a Jusos kiáltványában, melynek szerzői szerint a kormányzás folytatása azért is "felelőtlenség" lenne, mert az SPD átengedné a legnagyobb parlamenti ellenzéki erő szerepét az AfD-nek.

MTI