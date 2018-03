Puigdemont az ENSZ-hez fordul jogainak védelmében

2018. március 2. 21:25

Carles Puigdemont az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fordul jogainak megsértése miatt - jelentette be Ben Emmerson, a leváltott katalán elnök ügyvédje Brüsszelben pénteken.

Az ügyvéd tájékoztatása szerint a Belgiumban tartózkodó katalán elnök az eljárással arra akarja késztetni Madridot, hogy üljön tárgyalóasztalhoz a katalán függetlenségpárti vezetőkkel, akik közül többen is spanyol börtönökben vannak a jogellenesnek nyilvánított októberi népszavazás és a régió függetlenségének kikiáltása miatt.



Emmerson hozzátette, ha kell akár minden hónapban egy újabb nemzetközi joghatósághoz fog fordulni, ha Madrid visszautasítja a "valódi tárgyalások" folytatását.



Információk szerint az ENSZ illetékes bizottságának neve elhallgatását kérő tisztségviselője pénteken elismerte, hogy érkezett egy, a spanyol kormány elleni beadvány Carles Puigdemont részéről.



Puigdemont Twitter-oldalán csütörtökön közzétett videóüzenetében visszalépett az elnökjelöltségtől. Utódjául Jordi Sánchezt nevezte meg, aki pártja, az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) választási listájának második helyén jutott be a katalán parlamentbe a december 21-i választáson. Sánchez október 16-a óta előzetes letartóztatásban van, mivel a Katalán Nemzetgyűlés (ANC) vezetőjeként tüntetést szervezett szeptember 20-án a katalán kormány gazdasági tanácsosának barcelonai hivatalához, az odabent házkutatást tartó spanyol csendőrök pedig órákig nem tudták elhagyni az épületet a tiltakozó tömegtől, amely autóikat is megrongálta.



Puigdemont és korábbi kabinetjének négy tagja Belgiumba menekült és azóta is ott tartózkodik, miután a madridi kormányzat rendkívüli intézkedésként menesztette őket, majd a spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellenük, amiért a vezetők az október eleji, alkotmányellenes névszavazást követően egyoldalúan kinyilvánították Katalónia függetlenségét. Az elfogatóparancsot később visszavonták, a katalán vezetők azonban nem látják biztosítva ügyük megfelelő kezelését Spanyolországban.

MTI