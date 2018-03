Kihátrált legfontosabb ígéretéből Márki-Zay Péter

2018. március 3. 00:16

Az ellenzéki politikus azzal az ígérettel kampányolt Hódmezővásárhelyen, hogy polgármesterként eltörölné az építményadót. Négy nappal a választás után azonban már arról beszélt, hogy nem lehet eltörölni az építményadót, ugyanis nincs rá pénz. A helyi Fidesz szerint ez nem igaz, hiszen bőven van pénz a város kasszájában.

„Megszüntetjük a magánszemélyek építményadóját” – ez volt Márki-Zay Péter egyik legfontosabb ígérete. Az adónem eltörlésének terve még most is megtalálható a frissen megválasztott polgármester honlapján, 12 pontos választási programjának negyedik elemeként. Az elmúlt hetekben pedig a városban szétosztott szórólapjain és a programfüzetében is ezt lehetett olvasni.

Lakossági fórumon is ígéretet tett

Márki-Zay Péter lakossági fórumán is azt mondta: az adófajtára azért nincs szükség, mert az a város bevételeinek csak kis részét adja, és tudomása szerint a város gazdálkodása stabil. „Megszüntetjük a magányszemélyek építményadóját. Hivatalos adatok szerint 250 -240 millió forintot tesz ki mindösszesen a magánszemélyek építményadója” – fogalmazott Márki-Zay.

Visszavonta ígéretét

„Úgy tűnik, hogy sajnos a tartalékok terhére sem tudjuk eltörölni jelen pillanatban az építményadót a magánszemélyekre” – mondta egy helyi rádiónak az új polgármester. Elmondása szerint nem engedi meg a város gazdasági helyzete az adónem eltörlését.

Az ATV csütörtök esti adásában Márki-Zay Péter kijelentette: „Az idei évben ez felelős gazdálkodás mellett nem megvalósítható, viszont a jövő évben ezt meg fogjuk tudni oldani.” Hozzátette: szerinte a fideszes városvezetés ötmilliárdos adósságot hagyott maga után, ezért tudja csak jövőre megvalósítani az ígéretét.

Fidesz: Hódmezővásárhelynek jelentős tartalékai vannak

A városnak nincs hitele, és jelentős tartalékokkal rendelkezik, az önkormányzat gazdasági helyzete stabil – ezt közölte pénteken Hódmezővásárhely leköszönő fideszes alpolgármestere.

Hegedűs Zoltán összesítése szerint a város vagyona most 65 milliárd forint, jelenleg több mint másfél milliárd forint áll a város rendelkezésére, hamarosan pedig majdnem még egyszer ennyi adóbevétel folyik be a város kasszájába. Vagyis a közeljövőben mintegy 3 milliárd forint áll az önkormányzat rendelkezésére.

Hegedűs Zoltán hangsúlyozta: hétfőn adja át a város ügyeit az új polgármesternek, Márki-Zay Péternek, úgy, hogy a városnak semmilyen hiteltartozása nincs.

hirado.hu - M1 Híradó