Március első napjaira is tartogatott meglepetéseket a tél

2018. március 3. 09:16

Fagyotteső, ónoseső és hó, március első napjaira is tartogatott még meglepetéseket a tél. A közút azt kéri a sofőröktől, hogy vezessenek óvatosan. Szombaton már elindulhat az olvadás, délelőtt a nap is előbújik.

Hó és jégpáncél lepte el az utakat és a járdákat Kecskeméten. Az autósok azt mondták, ilyenkor több időt szánnak a reggeli elindulásra és sokkal óvatosabban közlekednek.

Stégek Orfűn, a befagyott Pécsi-tó partján 2018. február 28-án. MTI Fotó: Sóki Tamás

Sokan a járdán is alig tudtak talpon maradni, pedig a szóróautók megállás nélkül járták az utcákat. Pécsett is csaknem egész nap felváltva esett a hó és az ónos eső.

Szombathelyen az ónos eső azonnal ráfagyott az autók ablakára. Szekszárdon is a nap 24 órájában takarítják a havat. A munkát dupla műszakban végzik, így mindig van kint kotróautó az utakon. Odafigyelnek a dolgozókra is: a hideg miatt gyakrabban mehetnek pihenni és több meleg ruhát is kapnak.

A Bükkben pedig több mint 1méter magas hóban várják a tavaszt. Bükkszentkereszten, az ország legmagasabban fekvő településén volt olyan autó, ami szinte ki sem látszott a hóból. Az út szélén pedig több helyen az iskolából haza tartó gyerekeknél is magasabbak voltak a hóbuckák.

Magyarországon évek óta nem esett ennyi hó a hegyekben, mint az idei télen. Sokan attól tartanak, hogyha hirtelen jön az enyhülés, akkor árvíz indulhat meg a hazai folyókon.

Szombat délelőtt észak felől átmenetileg felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt hosszabb-rövidebb időre a nap, majd délután délnyugat felől erőteljes felhőzetnövekedés kezdődik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat

hirado.hu - OMSZ