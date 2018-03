ANSA: május előtt nem lesz kormánya Itáliának

2018. március 3. 09:39

Rég volt ennyire bizonytalan a választási helyzet Olaszországban: a Silvio Berlusconi vezette jobbközép fogja kapni a legtöbb szavazatot, de az Öt Csillag Mozgalom (M5S) lesz a legnagyobb párt, mégis úgy tűnik hónapokat kell majd várni a kormányalakításra - jelentette ki Stefano Polli, az ANSA olasz hírügynökség igazgató-helyettese az MTI-nek.

Adatai szerint senki nem tudja majd megszerezni a parlamenti többséghez, tehát a kormányzáshoz szükséges legalább 40 százalékos támogatottságot. Kérdés, mennyit tud elérni a Matteo Renzi vezette balközép Demokrata Párt (PD), amely sokat gyengült - mondta.



Hangsúlyozta, hogy a helyzetért az új olasz választási rendszer a felelős, amely felaprózza a már egyébként is három szembenálló pólusra tagolódott itáliai politikát. Hozzátette: a jelenlegi olasz vegyes választási rendszer, egy kétharmadban arányos és egyharmadban többségi választási rendszer, amelyet az olasz választók többsége se ért.



Számos elemzőhöz hasonlóan Polli is úgy látja, a választások másnapján - hacsak nem történik meglepetés - messze nem lesz világos, ki alakíthat kormányt. A megoldás Sergio Mattarella államfőre vár, aki a pártokkal tartott konzultációkon méri fel, ki lesz képes többségi támogatással bíró kormányt alakítani.



Stefano Polli szerint először meg kell várni, hogy március végén beiktassák az új római parlamentet. Azután meg kell választani a képviselőház és a szenátus elnökét. Mattarella csak ezután szólítja a pártokat konzultációra az elnöki palotába: a pártokkal való egyeztetés körülbelül a választások után egy hónappal kezdődhet el, tehát március végén, április elején indulnak csak el a kormányalakítási tárgyalások - fejtette ki az ANSA vezetője.



Megjegyezte, hogy a politikai bizonytalanság ellenére Olaszország gazdasága ha lassan is, de kezd talpra állni. Pozitív jelzés, hogy az olasz GDP növekedését 2018-ban 1,4 százalékosra becsülik, a munkanélküliségi ráta azonban még mindig magas. "Az olaszoknak reményre van szüksége, jövőképre, e szerint fognak szavazni vasárnap az urnáknál" - mondta Stefano Polli.



MTI