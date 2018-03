NB I - Küzdelmes döntetlen Balmazújvárosban

2018. március 3. 21:29

Gól nélküli döntetlent játszott a Balmazújváros otthon a Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.

A hazai csapat már hét mérkőzése veretlen, de a szombati pontszerzéssel is egy helyet visszacsúszott, így jelenleg a tizedik. Egy pozícióval lejjebb - a hatodikról a hetedikre - kerültek a paksiak is.



A két együttesnek ez volt a második élvonalbeli összecsapása, az elsőt a Paks saját közönsége előtt 1-0-ra nyerte szeptemberben.



OTP Bank Liga, 21. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Paksi FC 0-0



Balmazújváros, 578 néző, v.: Kassai

sárga lap: Tamás L. (24.), Habovda (56.), illetve Simon M. (30.), Kecskés (33.), Lenzsér (64.), Gévay (87.), Nagy R. (90.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Póti, Tamás L., Uzoma - Vajda, Sigér, Haris, Zsiga (Rácz, 66.) - Arabuli (Rudolf, 49.), Andric (Shindagoridze, 79.)



Paksi FC: Verpecz - Vági, Gévay, Lenzsér, Szabó J. - Simon Á. - Koltai (Bartha, 71.), Papp K., Kecskés (Hajdú, 79.), Simon M. - Hahn (Nagy R., 89.)



A hómentes, de rossz talajon többnyire a mezőnyben folyt a játék az első félidőben. Kiegyenlített volt a küzdelem, egyik csapat sem tudott komoly fölényt kiharcolni, így mindkét oldalon kevés helyzet alakult ki. A hazaiak a játékrész közepén egyszer eltalálták a kapufát, de a legnagyobb gólszerzési lehetőséget a Paks hagyta kihasználatlanul négy perccel a szünet előtt, amikor Simon Ádám 16 méterről a jobb kapufa mellé helyezett.



Valamivel tempósabban kezdődött a második félidő, de a lendület nem sokáig tartott ki, hamar esett a színvonal, aztán sok volt a játékmegszakítás szabálytalanságok miatt. A félidő második felében már akadtak kapura lövések is, de nagy helyzetet egyik fél sem alakított ki.

MTI