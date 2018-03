NB I - Három perc alatt fordított az FTC ellen a Diósgyőr

2018. március 3. 21:38

A listavezető Ferencváros három perc alatt két gólt kapva 2-1-re kikapott szombaton a Diósgyőr ideiglenes otthonában, Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.

OTP Bank Liga, 21. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencváros 2-1 (0-1)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3652 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Brkovic (56.), Hasani (59.), illetve Böde (9.)

sárga lap: Lipták (61.), Vela (67.), Kocsis G. (81.), Joannidisz (83.), illetve Blazic (80.)



Diósgyőri VTK: Antal - Eperjesi, Brkovic, Lipták, Sesztakov - Vela, Hasani (Tóth B., 80.), Kocsis G., Óvári - Ugrai (Karan, 88.), Bacsa (Joannidisz, 72.)



Ferencváros: Dibusz - Pedroso (Amadou, 63.), Otigba, Blazic, Botka - Leandro (Georgijevic, 78.), Spirovski (Nagy D., 63.) - Gorriaran, Lovrencsics G., Paintsil - Böde



A Diósgyőr kezdett aktívabban, mégis a Ferencváros szerezte meg a vezetést: a meccs első helyzetét remek összjáték után Böde váltotta gólra. A bekapott találat nem fékezte le a hazaiakat, továbbra is támadásban maradtak, többet birtokolták a labdát, s elsősorban távoli lövésekkel próbálkoztak, Dibusznak többször is védenie kellett.



A szünet után átadta a területet a vendégeknek a DVTK, tíz percig mezőnyjáték folyt a pályán, majd három perc alatt megfordították az állást a hazaiak: előbb egy szögletet követően Brkovic fejelt a kapuba, majd egy jobboldali beadás után a menteni igyekvő Botka lábáról pattant be a labda, de a gól Hasanié volt. Thomas Doll hiába frissítette fel cserékkel a csapatát, ez sem segített, a labdát többet birtokló FTC igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni a hátralévő időben, a Diósgyőr eredményesen őrizte előnyét.

MTI