Finisébe ért az ajánlásgyűjtés

2018. március 4. 10:40

Bő egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást.

Hétfő délután 16 órakor kell leadniuk a jelölteknek az országgyűlési egyéni választókerületi bizottságoknál (oevb) az összegyűjtött ajánlásokat tartalmazó íveket, és addig lehet bejelenteni az indulási szándékot is.



A határidőn túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatják el. Az ajánlásokat a bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell.



A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szerint vasárnap reggelig 1641 egyéni jelöltet jelentettek be a választási bizottságoknál, közülük 775-öt a bizottságok már nyilvántartásba vettek, 305 nyilvántartásba vételét pedig visszautasították.



Országszerte azonban sok olyan jelölt van, akinek még nem sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 választói ajánlást, így várhatóan még az utolsó napon is sok helyen próbálkoznak majd aláírásgyűjtéssel.



A bejelentett nem válik azonnal jelöltté: az oevb-knek legkésőbb a bejelentéstől számtott negyedik napon kell dönteniük, és ha érkezik jogorvoslati kérelem a nyilvántartásba vétel ellen, elhúzódhat az eljárás.



Négy évvel ezelőtt a bejelentés előtti napon az NVI nyilvántartásában 1047 bejelentett jelölt szerepelt, akik közül 736-ot vettek nyilvántartásba.

MTI