Füredi: Nagyobb befolyást akar Soros, mint gondoltam

2018. március 4. 10:45

Frank Füredi magyar származású brit szociológus professzor a Gazeta Polska Codziennie lengyel lapnak adott interjújában arról beszél: Soros nem csak, hogy szeret időnkét beleavatkozni a politikába, sokkal nagyobb befolyással akarnak bírni a politikára ő és szimpatizánsai. A professzor úgy véli: Soros Istent próbál játszani.

2013-ban, az „Open Society Youth Exchange” című találkozón tartott előadást a professzor. Toleranciáról szóló könyve miatt hívták meg az egyik Soros alapítvány által finanszírozott eseményre, ahol beszámolója szerint a közönség egyáltalán nem értett egyet az általa előadottakkal.

Soros György Londonban, 2011. június 22-én (Fotó: Getty Images/Bloomberg/Simon Dawson)

Mint az interjúban fogalmaz, azt korábban is sejtette, hogy Soros szeret időnkét beleavatkozni a politikába. A találkozón tapasztaltak után azonban tudatosult benne, hogy ő és szimpatizánsai sokkal nagyobb befolyással akarnak bírni a politikára. Úgy fogalmaz: “Észrevettem, milyen erőteljesen akarták az alapítványai különböző országokban bevezetni a politikai programjukat. Nehéz megítélni ezen befolyás erejét, az a fontos, hogy ezzel a befolyással rendelkezni akarnak.”

Az interjúban kitér Soros brexit ellenes kampányára is. Oligarchikus, egyenesen antidemokratikus hozzállásnak nevezi Soros és a “Best for Britain” kampány egyik szervezője, Gina Miller tevékenységét, amivel megpróbálnak nyomást gyakorolni a britekre és megváltoztatni a 2016. júniusi népszavazás eredményét annak érdekében, hogy az ország továbbra is az EU-ban maradjon. A professzor úgy fogalmaz: “Soros kettős mércét alkalmaz.

Úgy gondolja, hogy tekintéllyel rendelkezik, ami hiányzik másoknál, így a közéletben sem érzi magát korlátozva. Ezért Istent próbál játszani. Azt is gondolja, hogy a társadalmakra rá tudja erőltetni a nézeteit, még olyanokra is, ahová nem tartozik.”

