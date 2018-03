Újabb tűzszünet kezdődhet a Donyec-medencében

2018. március 4. 20:51

Kijev és a kelet-ukrajnai szakadárok is bejelentették vasárnap, hogy készen állnak egy újabb tűzszünet életbe léptetésére március 5-én, nulla órai kezdettel.

Kijev részéről a kelet-ukrajnai hadműveleti parancsnokság erősítette meg ezt a Facebookon közzétett közleményében. Hasonló tartalmú nyilatkozatot tett Eduard Baszurin, a donyecki "népköztársaság" egyik vezetője, akit a DAN szakadár hírügynökség idézett, valamint Andrij Marocsko, a luhanszki "népi milícia" képviselője is.



Baszurin szavai szerint vasárnap este a frontvonalnál harcoló minden szakadár alakulathoz küldötteket indít katonai parancsnokságuk. A luhanszki szakadárok ígéretet tettek arra, hogy kivonják fegyveres csapataikat a Luhanszktól északra fekvő Sztanicja Luhanszka település közeléből, azaz abból a térségből, ahol az utóbbi időben számos támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők ellen.



A háromoldalú - Kijev, Moszkva és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőiből álló - minszki összekötő csoport pénteken jelentette be közleményben, hogy hétfőtől ismét fegyvernyugvást lép életbe a Donyec-medencei válságövezetben.



A kelet-ukrajnai konfliktusban részt vevő felek már sokszori alkalommal hirdettek tűzszünetet a négy éve tartó válság alatt, de eddig egy sem bizonyult tartósnak. Az elsőt még a 2014 szeptemberében aláírt első minszki egyezségben, majd a rá következő év februárjában a normandiai négyek vezetői - Petro Porosenko ukrán, Vlagyimir Putyin orosz és Francois Hollande francia elnök, valamint Angela Merkel német kancellár - által tető alá hozott második minszki megállapodásban.



Legutóbb fegyvernyugvást a térségben 2017. december 23-tól léptettek életbe a téli ünnepekre való tekintettel, amit az akkori kijevi sajtójelentések alapján három nappal később már súlyosan megsértettek a szakadárok: egy ukrán katona életét vesztette, öt pedig megsérült az állásaikat ért támadásokban. Ugyanakkor a szakadárok is a tűzszüneti egyezség megszegésével vádolták az ukrán fegyveres erőket.

MTI