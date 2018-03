Czeglédy Csaba mellett tüntettek a Szabadság téren

2018. március 4. 22:08

Szimpátiatüntetést rendeztek Czeglédy Csaba mellett vasárnap Budapesten, a Szabadság téren - számolt be róla az M1 aktuális csatorna.

Az M1 tudósítása szerint Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke beszédében úgy fogalmazott: Czeglédy Csabával mindenkinek szolidaritást kellene vállalnia. Lendvai Ildikó azt mondta: állampolgárként vannak itt, mert állampolgári minőségükben sértették meg őket, ahogy Czeglédy Csabát is. A szocialista politikus szerint a Czeglédy Csabával történtek azt bizonyítják, hogy Magyarország nem jogállam.



Ara-Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció politikusa koncepciós eljárásnak nevezte a Czeglédy Csaba elleni nyomozást, amit a Császy Zsolt és Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egykori vezetői ellen lefolytatott büntetőeljárásokhoz hasonlított. A politikus úgy fogalmazott: ők nem egyszerűen remélik, hogy ezek az emberek ártatlanok, nemcsak hisznek ebben, hanem tudják is, mert - mint fogalmazott - közelről látták amit csináltak, és amit tettek az országért.



A közösségi médiában meghirdetett rendezvényen több ellenzéki politikus is megjelent, ott volt az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, a DK-s Varjú László és Vágó István is.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

*******

Czeglédy Csaba „politikai túsz”

Százötven-kétszázan követeltek tisztességes eljárást Czeglédy Csabának, főleg idősebb emberekből állt a közönség. Az MSZP-s politikus helyett a legfőbb ügyészt küldenék börtönbe.

Százötven-kétszázan gyűltek össze Budapesten, a Szabadság téren vasárnap délután, hogy tüntessenek Czeglédy Csabáért, az MSZP szombathelyi önkormányzati képviselőjéért, aki nyolc hónapos előzetes letartóztatás után mindössze egy napot volt szabadlábon. A Nemzeti Választási Bizottság ezután felfüggesztette a Czeglédyt országgyűlési képviselőjelöltként megillető mentelmi jogot, így újra őrizetbe került.

A tüntetésen Magyar Fruzsina, Lendvai Ildikó, Ara-Kovács Attila és Iványi Gábor szólalt fel, valamint a szombathelyi ügyvéd, Szendrő Németh Tamás. A tiltakozók szerint Czeglédy esete szimbolikus, „koncepciós eljárásról” van szó. Mécs Imre egykori szocialista képviselő felolvasta Sándor Zsuzsa cikkét, amelyet szombaton a blogján jelentetett meg a korábban ügyészként és bíróként dolgozó jogász. A cikk szerint mindenképpen törvénysértés történt a Czeglédy Csaba ellen folyó eljárásban. Másodszor elvileg már egy másik büntetőügy miatt vették őrizetbe, nem amiatt, amely miatt mentelmi jogát felfüggesztették, márpedig a mentelmi jog felfüggesztése csak egy konkrét ügyre szólhat. Ha viszont ugyanazért az ügyért vették őrizetbe, az is jogszerűtlen Sándor Zsuzsa szerint, hiszen egy ügyben arra csak egyszer van lehetőség.

A tüntetésen elhangzott: elvileg két ügyet egyesítettek a második őrizetbe vétel előtt, erről azonban sem Czeglédy, sem az ügyvédje nem értesült. Elhangzott az is: a politikust nyolc hónapig tartották előzetesben vádemelés nélkül, érdemi meghallgatásra egyszer, a saját kérésére került sor.

Iványi Gábor egykori országgyűlési képviselő, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője úgy fogalmazott: Czeglédy Csaba túsz, és felszólította az ügyészséget, fejezze be az emberek politikai célú üldözését.

Lendvai Ildikó szerint Magyarország polgárai már nem egy jogállam polgárai. – Nem azért vagyok itt, hogy megítéljem, ki bűnös azokban az ügyekben, amelyeket Czeglédy Csaba szemére hánynak, hanem azért, mert tudom, ki a bűnös az eljárásban, abban, hogy jogellenesen vették őrizetbe Czeglédy Csabát. Egy ország kérdezheti a Czeglédyvel történtek után: és Tiborcz István? És a többiek? Akik ellopták tőlünk az országot? Az Elios-üggyel kapcsolatos vádak már fél éve az ügyészség tudomására jutottak. Meghallgattak valakit? Mikor vitték el a Quaestor-ügy felelőseit? Heteket hagytak arra, hogy minden papírt megsemmisítsenek, ami a kezük ügyébe kerül – mondta a politikus.

Ara-Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője azt mondta: pártja elsőként Polt Péter legfőbb ügyészt küldené Czeglédy Csaba cellájába, amit a közönség lelkes „Börtönbe, börtönbe!” skandálással helyeselt.

A tüntetést a Tiszta emlékezettel a szabadságért, a demokráciáért csoport szervezte. Annak idején ők hirdettek 114 napos ellenállást a Szabadság téri német megszállási emlékmű ellen, többek között Magyar Fruzsina dramaturg, Mécs Imre felesége vezetésével. Magyar felidézte: amikor perek sokaságát indították ellenük az emlékmű miatti tiltakozások kapcsán, Czeglédy Csaba volt az ügyvédjük, és minden pert megnyertek. Magyar köszönetet mondott a szombathelyieknek, akik 800 aláírással képviselőjelöltté tették Czeglédyt, névvel vállalva, hogy kiállnak mellette. A főleg idősekből álló közönség megtapsolta az aláírókat. Polt Péter legfőbb ügyész és a miniszterelnök emlegetését is füttyszóval és huhogással fogadták.

MTI - MNO