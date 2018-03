Olaszország történelmi választóvonalhoz érkezett?

2018. március 4. 23:40

Olaszország az elmúlt időszakban közel sem volt a politikai stabilitás fellegvára. A II. világháború után folyamatosan valamilyen válsággal küzdöttek, azonban mindig felálltak a padlóról. Az illegális bevándorlás már évek óta hatalmas nyomást helyez az országra. Néhány év alatt több százezer migráns érkezett a Földközi-tengeren át az országba és a többségük a mai napig ott tartózkodik. Éppen ezért sokan tartják úgy, hogy történelmi választóvonalhoz érkezett Olaszország, ahol ma tartják a parlamenti választásokat.

Ember legyen a talpán, aki politikai elemzőként a végeredmény lehetséges kimeneteleiről valamit tud modnani, hiszen rengetegféle koalíció jöhet létre Olaszországban, mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az M1 Szemtől Szembe című műsorában.

A választáson egy párt és két pártszövetség indul. A Matteo Renzi vezette balközép pártszövetség, a Silvio Berlusconi jobbközép-szövetsége, illetve a Luigi di Maio vezette Öt Csillag Mozgalom, amely egy viszonylag új szervezet az olasz politikai életben.

A Demokrata Párt szövetségéhez kisebb pártok csatlakoztak, mondta el a műsorban Tanács-Mandák Fanni Olaszország-szakértő. Rávilágított: a jelenleg hatályos választási törvény értelmében 3 százalékot el kell érniük azoknak a pártoknak, akik be akarnak jutni a parlamentbe, 10-et pedig azoknak, akik koalícióra léptek. Ha egy pártnak a szavazatok egy százalékát sem sikerül megszereznie, akkor azok a voksok elvesznek. Azonban ha az egy százalékos küszöböt sikerül megugrani, és a szavazatok 1-3 százalékát kapják meg a kis pártok, akkor az adott koalícióban a legnagyobb párthoz transzferálják a kispártokra leadott szavazatokat. „Ez fontos szavazatot hozhat a Demokrata Pártnak” – emelte ki a Tanács-Mandák Fanni. A szakértő hozzátette, a baloldali szövetségbe összesen négy párt tartozik, közülük pedig a legnagyobb tényező a korábban is kormányzó Demokrata Párt.

A Corvinus Egyetem docense elmondta, Matteo Renzi úgy számol, hogy megszerzik a szavazatok 25 százalékát, még annak ellenére is, hogy a közvélemény-kutatások az utóbbi időben már 25 százalék alá mérik a pártot. „Az előző rendszerben sokkal jobban kompenzálták a győzteseket és stabilabb kormányt lehetett alapítani. A választási bizonytalanság, ami eddig is az olasz választási rendszer sajátossága volt, csak növekedett ezzel a rendszerrel. Talán pontosan az ellenkezőjét érték el, mint szerették volna 2016-ban, hiszen az akkori választási reformba belebukott Renzi. Az akkori javaslattal pont ezt a bizonytalanságot ellensúlyozták volna” – jegyezte meg Gálik Zoltán.

A migrációval kapcsolatos álláspontot tekintve Tanács-Mandák Fanni úgy vélekedett, hogy a balközép kormány migrációval kapcsolatos programpontjai alapján kijelenthető, hogy folytatnák a 2016 decemberében elkezdett reformokat. A szakértő hangsúlyozta, legutóbb csak 22 százalékra mérték a párt népszerűségét. Matteo Renzi erre a mélypontra akkor úgy reagált, tisztában van azzal, hogy ez annak köszönhető, hogy az emberek elégedetlenek a migrációs politikájukkal.

Ezzel szemben az Öt Csillag Mozgalom és a jobboldali szövetség választási programja egy sokkal szigorúbb bevándorlási politikát irányoz elő. Az Olaszország-szakértő hangsúlyozta, gyakorlatilag a kitelepítési eljárások felgyorsítását és egy kontrolláltabb beléptetési rendszert irányoznak elő. Azonban az Öt Csillag Mozgalom története sem teljesen kerek, mert a párt vezetője a napokban nevezte meg lehetséges kormánynévsorát, és olyan külügyminisztert jelölt meg, aki korábban hangot adott a balközép-demokrata párti migrációs politikájához hasonló elképzeléseinek, és az utóbbi napokban komoly konfliktusok támadtak az álláspontok összekeveredése miatt.

A jobboldali koalíciót tekintve Gálik Zoltán elmondta, habár Silvio Berlusconi 2019-ig elvan tiltva a közügyektől, mégiscsak összehozta a Forza Italia, az Északi Liga és az Olasz Testvérek koalícióját, ami úgy tűnik, hogy komoly eséllyel indul. A koalíciót legutóbb valamivel több mint 36 százalékra mérték, azonban a kormányalakításhoz az új választási rendszerben legalább a szavazatok 40-42 százalékát kellene megszerezni.

A Corvinus Egyetem docense hozzátette, habár úgy tűnik, hogy a jobboldali koalíció nyerhet, egyelőre több miniszterelnök-jelöltjük is van. Megjegyezte, kérdés hogy mennyire lesz Európa-párti a programjuk, és „hogyan fognak szelet kifogni a másik két szélsőségesnek mondható párt vitorlájából”. Hozzátette, csak találgatás, de az biztos, hogy dologra van szüksége ennek a kormánynak is: egyrészt gazdasági növekedésre, hiszen az erőteljes növekedés jelenleg nélkülözhetetlen a hatalmas államadósság – 2300 milliárd euró – miatt. Gálik Zoltán hangsúlyozta, az sem mellékes, hogy az Európai Uniónak is egy stabil olasz vezetésre van szüksége.

