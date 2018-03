Nem alakulhat ki kanyarójárvány Magyarországon.

2018. március 5. 11:03

Nem alakulhat ki kanyarójárvány Magyarországon, és az esetleges behurcolt esetek sem fognak továbbterjedni - közölte a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában

Szlávik János szerint ez annak köszönhető, hogy Magyarországon nem terjedt el olyan oltásellenes hangulat, mint Olaszországban. Százszázalékos átoltottság azonban lehetetlen, mert mindig lesz olyan, akit egészségügyi okok miatt - immunhiány, daganatos betegség - nem lehet beoltatni - tette hozzá.



Magyarországon a kanyaró ellen 15 hónapos korban oltanak, amelyet járványveszély esetén előrébb lehet hozni, de erre most nincs szükség - hangoztatta.



A kanyaró náthával, lázzal, torokfájással és az egész testen megjelenő kiütésekkel jár, a kiütések megjelenésével egyre kevésbé, viszont már a tünetmentes szakaszban is fertőz - mondta el a főorvos, hangsúlyozva, hogy a kanyaró komoly betegség, mert a bakteriális szövődmények halált is okozhatnak.



Hozzáfűzte: a jelenlegi járványban Romániában - ahol nincs olyan törvény, ami kötelezővé tenné a védőoltást - eddig negyvenen haltak meg.

MTI - M1