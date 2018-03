KMKSZ-székház - Dnyeszter-melléki lakos a felbujtó

2018. március 5. 11:20

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója hétfőn kijelentette, hogy a Dnyeszter menti Köztársaság lakosa a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen februárban elkövetett két támadás felbujtója. Moszkal szerint a felbújtó orosz titkosszolgálati megbízást teljesített, és további magyarellenes provokációk lehetségesek a térségben.

Hivatalos honlapján hétfőn közzétett bejegyzésében Hennagyij Moszkal azt írta: "a KMKSZ-székház felgyújtásának szervezője Dnyeszter-melléki lakos, akit az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) irányított."



Megerősítette Szerhij Knyazjev ukrán országos rendőrfőparancsnok vasárnapi bejelentését, amely szerint a KMKSZ-székház elleni február 27-i robbantásos támadást egy cserkaszi és két kropivnickiji lakos követte el, akik már őrizetben vannak. "Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a szégyenteljes bűncselekmény végrehajtói között vannak a (kelet-ukrajnai) terrorellenes műveletben részt vett személyek is, akik engedtek a pénz csábításának" - közölte, hangsúlyozva, hogy az elkövetők nem tagjai semmilyen politikai pártnak vagy civil szervezetnek, számukra a KMKSZ-székház felgyújtása pénzkereseti lehetőség és nem ideológiai megfontolásból végrehajtott akció volt.



A megyevezető szerint más a helyzet az ugyancsak azonosított felbujtóval, aki Dnyeszter-melléki lakos, "információik szerint a Dnyeszter menti Köztársaság Nemzetbiztonsági Minisztériumának munkatársa", és a bűncselekmény elkövetése után azonnal hazamenekült. A terület jogállásából adódóan ez a személy elérhetetlen az ukrán rendvédelmi és bírósági szervek számára, de "senkinek nincs kétsége afelől, hogy a KMKSZ-székház elleni második támadás, ahogy a lengyel Falanga radikális szélsőjobboldali szervezethez tartozó két lengyel állampolgár által február 4-én elkövetett első mögött is az orosz FSZB áll" - jegyezte meg.



A Dnyeszter menti Köztársaság Moldova orosz többségű szakadár területe.



Hennagyij Moszkal hozzátette: tudomása van arról is, hogy az orosz titkosszolgálat megpróbált helyi "aktivistákat" bevonni a KMKSZ-székház elleni támadásba, s miután azok kategorikusan visszautasították a részvételt a provokációban, a végrehajtást más ukrajnai megyékben élő személyekre bízták. A kormányzó szerint a provokációk célja azonnal világos volt - az ukránok és magyarok egymás elleni uszítása.



Megköszönte az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) és az országos rendőrségnek a bűncselekmény felderítését, annál is inkább, mert szerinte a második támadás végrehajtói sokkal szakszerűbben cselekedtek, mint a lengyel elkövetők.



"Értesüléseink szerint az oroszok folytatni fogják különféle bűnös akcióikat, megpróbálva egymásnak ugrasztani ukránokat és magyarokat, ide értve a Karpatszka Ukrajina (1939. március 14-én Huszton kikiáltott, néhány óráig létezett kvázi államalakulat) megalakulásának évfordulóját méltató rendezvényeket is március közepén" - írta a kormányzó, aki mindenkit éberségre és arra szólított fel, ne dőljön be a provokációknak, hogy "ne válhasson vakon fegyverré az orosz titkosszolgálatok kezében."

MTI