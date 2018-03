Nőnapi borkóstoló női borászokkal

2018. március 5. 22:28

Kizárólag női borászok részvételével rendezik meg a Cherchez la femme elnevezésű sétáló kóstolót a nemzetközi nőnapon, csütörtökön a Sofitel Budapest Chain Bridge Hotelben, ahol huszonnyolc pincészet mintegy nyolcvan borával ismerkedhetnek meg a látogatók.

Szabó Edit borszakíró 2017 végén jelentette meg Gyengébb? Nem! című könyvét, melyben huszonhat női borász, birtokigazgató meséli el saját történetét és családi receptjeit.



Mint a szerző az MTI-nek elmondta, számos borkóstolón vett már részt, az egészen kicsiktől a nagyszabású sétáló rendezvényekig, és mindig azt tapasztalta, hogy "főként a férfiaké a terep". A kötet megjelenése után ezért elhatározta, hogy megszervezi az első olyan kóstolót Magyarországon, amelyen kizárólag női borászok mutatják be boraikat.



A programba a könyvben nem szereplő borásznők közül is bekapcsolódnak néhányan, így Tokajtól Sopronig, Etyektől Villányig tucatnyi magyar borvidék képviselteti magát. Lesznek olyan borásznők, akik a családi hagyományokat viszik tovább - mások mellett Árvay Angelika, Gere Andrea vagy Laposa Zsófi -, mások maguk alapítottak pincét, mint például Csetvei Krisztina vagy Ujvári Vivien, de olyanok is akadnak, akik birtokigazgatóként vezetnek borászatokat (Debreczeni Mónika például a Vylyant, Matolcsy Sára az Etyeki Kúriát).



A borásznők többsége olyan borokkal érkezik, amelyekkel a kóstolón találkozhat először a közönség, a Bortársaság asztalánál pedig olyan buborékos italok tűnnek fel, amelyeket külföldön készítettek női kezek. A borok mellett lehet kóstolni pálinkákat is, Stéphan Rémon konyhafőnök és csapata pedig a sajtokról, érlelt sonkákról és egyéb francia finomságokról gondoskodik.

MTI