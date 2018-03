Demszky: Az OLAF egy nulla

2018. március 6. 11:08

Az OLAF teljesen lényegtelen, egy nulla, jelentéseik nagy része amúgy is baromság, és azoknak semmiféle jogi vonatkozásuk nincs és nem is lehet – idézi a pestisracok.hu az egykori főpolgármestert és ügyvédjét. Igaz, véleményüket nem most, hanem tavaly adták elő, amikor az uniós hivatal épp a 4-es metró MSZP-SZDSZ-es gigamutyijával foglalkozott.

Az internet szerencsére nem felejt. Ez Demszky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármester és ügyvédje, Magyar György szempontjából inkább balszerencse, hiszen két kattintással előkereshető, hogyan ekézték bő egy évvel ezelőtt az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) a 4-es metró beruházásáról szóló lesújtó jelentés kapcsán - írja a pestisracok.hu.

A cikk leírja, hogy az OLAF akkor megállapította, a 4-es metróvonal építésekor elkövetett korrupció volumene uniós összevetésben is dobogós helyen áll, Magyarország történetének pedig a legnagyobb közpénzmutyijáról van szó. A hivatal szerint a projekt során mintegy 167 milliárd forint kár érhette a magyar államot, Magyarországnak pedig 59 milliárd forintnyi uniós támogatást kell visszafizetnie Brüsszelnek.

A jelentés több balliberális politikust is felelősnek nevezett a metrópanamázásban, köztük Demszky Gábort. A bukott SZDSZ-es főpolgármester – mily meglepő – nem ment el a parlamenti vizsgálóbizottság meghallgatására, ugyanakkor baráti közegben szívesen nyilatkozott „ártatlanságáról” – idézi a pestisracok.hu.

Például a Budai Liberális Klub nyugdíjasai előtt tavaly februárban kifejtette, gyakorlatilag Putyintól Trumpon át Orbánig mindenki tehet a 4-es metró körüli botrányról, egyedül ő nem. Ám ennél is érdekesebb a balliberálissá vedlett Hír TV-nek adott tavalyi interjúja, amelyből megtudhatjuk, hogy az egész OLAF gyakorlatilag egy kutyaütő társulat, semmit sem érnek a jelentéseik, ő pedig teljesen, de teljesen ártatlan.

Demszky Gábor ügyvédjének, Magyar Györgynek (aki az április 8-ai választáson Somogy megye négyes számú választókerületében a balliberális ellenzék közös jelöltjeként indul) ugyancsak markánsan lesajnáló véleménye van az OLAF-ról. Vagy legalábbis az volt neki tavaly januárban, amikor Vágó István DK-elnökségi taggal, nyugalmazott kvízmesterrel együtt az ATV Egyenes beszédének a vendége volt.

Igaz, akkor még a 4-es metrós OLAF-jelentés pörgött, nem az Eliosról szóló újramelegített, második jelentés. A beszélgetés Vágó István kedélyes nevetgélésével indult, majd Magyar György komolyra fordította a szót:

Azt kell tudnia a nézőknek, hogy az OLAF az egy különleges szervezet, az Európai Bizottság része és független, és a világon senkit sem vádol, és a világon senkire nézve nem tár fel bizonyítási anyagot – mondta az ügyvéd.

