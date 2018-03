Kevés migráns jelent meg az első ételosztáson Calais-ban

2018. március 6. 21:11

Megkezdődött kedden az állam által biztosított ételosztás a migránsoknak az észak-franciaországi Calais-ban a város két különböző pontján, de a helyszíni tudósítások szerint nagyon kevesen jelentek meg az első napon.

A prefektúra a városhoz közeli ipartelepen egy szögesdróttal körbezárt üres telket jelölt ki az ételosztáshoz. A rendőrség jelenlétében az állam által a következő hét hónapra megbízott La Vie Active (Aktív élet) nevű szervezet 12 tagja kezdte meg egy buszból az ételosztást, majd később a busz átment a városi kórházhoz.



A kerítés mentén több migráns is megjelent, de nem mentek be a telekre.



Reggel 9 és fél 11 óra csak két migráns jött ételért. Egyikük, egy 21 éves ghánai férfi elmondta, hogy a többiek inkább nem kérnek, félnek a kameráktól és a több tucat újságírótól, akik tudósítottak az első állami ételosztásról.



"Én visszajövök délután is. El kell mondani, hogy a kormánynak továbbra is segítenie kell minket" - mondta a férfi.



Az állam ezentúl naponta kétszer oszt ételt Calais-ban: reggel 9 és 11 óra között meleg italt, sajtot és kenyeret, délután 3 és 6 óra között pedig meleg ételt.



Emmanuel Macron francia államfő január 16-án a környéken tett látogatásán megerősítette, az állam nem hagyja, hogy újjáépüljön a "dzsungel", azaz a Nagy-Britanniába átjutni próbáló migránsok sátortábora, amelyet az előző szocialista kormány számolt fel 2016 őszén. Az elnök ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az ételosztás feladatát átveszi a négy egyesülettől (az Auberge des migrants, az Utopia 56, az RCK (Refugee community kitchen) és a Salam), amelyek a migránsokkal foglalkoztak eddig.



"Az állam betartotta a szavát" - mondta Michel Tournaire, Calais alprefektusa, aki szerint az a legfőbb cél, hogy ne alakuljanak ki újabb sátorvárosok a környéken. A tisztviselő szerint az új helyzethez a migránsoknak és a hatóságoknak is alkalmazkodniuk kell.



Az egyesületek képviselői, akik hétfő este óta felfüggesztették az ételosztást, üdvözölték az új intézkedést.



"Az államnak kell ezt a feladatot ellátnia" - mondta Loan Torondel, az Auberge des Migrants részéről. Az Utopia 56 úgy véli, hogy "esélyt kell adni a kormánynak arra, hogy teljesen el tudja látni a feladatát".



Stéphane Duval, Calais város humanitárius felelőse elmondta: napi 350 fő részére készítenek ételt, de tudnak többet is.



A hatóságok szerint jelenleg 350, a civil szerveztek szerint 5-600 illegális bevándorló tartózkodik még a környéken, abban a reményben, hogy kamionokra kapaszkodva illegálisan átjuthat Nagy-Britanniába.



Hivatalos adatok szerint egy évvel ezelőtt 7400 embert vittek el a calais-i dzsungelből, s több mint háromszáz központban helyezték el őket. Valamennyien beadták a menedékkérelmüket Franciaországban, egyharmaduk már azt megelőzően, hogy kiürítették a tábort, a többiek azt követően, hogy átmeneti szállásokra kerültek. Mára 42 százalékuk megkapta a menekültstátust, 7 százaléknak a kérelmét elutasították, a többiek kérelmének elbírálása még folyamatban van.

MTI