A menekültek integrációja előnyére válhatna Európának

2018. március 6. 21:15

A tartózkodásra jogosult menekültek és migránsok hatékony integrációja előnyére válhatna Európának, s hozzájárulhatna az elöregedő társadalmak és a munkaerőhiány jelentette problémák megoldásához - mondta Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztos kedden egy brüsszeli rendezvényen.

A helyzet stabilizálódni kezdett az Európai Unió külső határain a közös erőfeszítéseknek köszönhetően, így itt az ideje, hogy az eddigi "válságdiskurzus" helyett arra koncentráljunk, miként lehetne a migrációt "jó dologgá, valódi lehetőséggé" formálni mindenki számára - jelentette ki Avramopulosz az Európai Migrációs Fórum nevű kétnapos rendezvényen, amelynek fő témája a menekültek és migránsok munkaerőpiaci integrációja.



Rámutatott, a maradók hatékony integrációjának kudarca nyomán nem pusztán zavarok keletkeznek a társadalomban, de ez a populista erők további térnyerését is maga után vonná Európában, ami a destabilizáció és a megosztottság erősödésének kockázatával járna.



Az uniós biztos elmondta, nem szabad hagyni kárba veszni az érkezők tudását és képességeit, minden szereplőnek együtt kell dolgoznia az integráció előmozdításán. Aláhúzta, ez közös felelősség, már csak azért is, mivel ha korábban sikeresebb lett volna a bevándorlók integrációja, akkor számos merénylet elkerülhető lett volna.



Végezetül leszögezte: nem igazak azok a vádak, amelyek szerint előtérbe helyeznék a migránsokat a hazai sérülékeny munkaerővel szemben.



Felszólalásában Georges Dassis, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke azon véleményének adott hangot, hogy a menedékkérők EU-n belüli "tisztességes elosztása" helyes döntés volt, még akkor is, ha több uniós állam nem volt hajlandó benne részt venni.



Hangsúlyozta, hogy felelősségre kell vonni azokat a tagországokat, amelyek - mint fogalmazott - az uniós tagságukból csak profitálni akarnak, a kötelezettségeknek viszont nem akarnak eleget tenni. Kiemelte, a háború és éhezés elől menekülők megsegítése nem csak erkölcsi, hanem jogi kötelesség is.



Dassis hozzátette, a bevándorlók hozzájárulnak a jóléthez és serkentik a gazdaságot Európában, ugyanakkor a befogadásuknak is vannak korlátai, ezért fokozni kell az együttműködést a származási országokkal az életkörülmények javítása érdekében.



Eugenio Ambrosi, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) egyik igazgatója szerint "az utóbbi években rengeteget beszéltünk a migrációról, de nem beszéltünk eleget a migránsokkal, nem fordítottunk rá elég időt, hogy meghallgassuk őket, és ez nagy hiányosság".



Elmondta, sokak szemében "minden és mindenki fenyegetés", ők úgy látják, hogy "minél inkább kirekesztjük a bevándorlókat, annál nagyobb biztonságban vagyunk", de ennek épp az ellenkezője igaz.



A migránsok önellátásának növelése a legjobb válasz a biztonsági kihívásokra, jóval hatékonyabb, mint megpróbálni lezárni Európa lezárhatatlan határait - mondta.



A konferencián az uniós intézmények, a tagállamok és a magánszektor képviselői is részt vesznek.

MTI