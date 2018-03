Brüsszel újra a külföldi földspekulánsok oldalára állt

2018. március 6. 22:58

Az Európai Bíróság keddi döntése azt jelenti, hogy Brüsszel újra a külföldi földspekulánsok oldalára állt - jelentette ki a földművelésügyi miniszter kedden Jászberényben, ahol gazdafórumon vett részt.

Fazekas Sándor ezzel arra reagált, hogy az Európai Bíróság kedden bejelentett ítélete szerint jogsértő a mezőgazdasági földterületek haszonélvezetére vonatkozó magyar szabályozás. A tárcavezető szerint ez összhangban van Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, valamint az MSZP nyilatkozatával, akik elvennék a földeket a jogos tulajdonosaiktól, azoktól a gazdáktól, akik megvásárolták.



A gazdafórum előtt tartott sajtótájékoztatón Fazekas Sándor rámutatott: a kifogásolt magyar törvény célja az volt, hogy a magyar földet ne lehessen többé külföldi spekulánsok kezére játszani, ahogy az a balliberális kormányok alatt történt. Két egyedi esetben is magyar gazdák ellen, a külföldiek javára foglalt állást a bíróság - emlékeztetett, hozzátéve: ezek az ügyek visszakerülnek első fokra, magyarországi tárgyalásra.



Leszögezte: a magyar gazdáknak kell földtulajdonosoknak lenniük, a zsebszerződéseket üldözni kell, a gazdákat kijátszó szabályokat - így ezt a "haszonélvezeti konstrukciót" is - fel kell számolni.



A miniszter kijelentette: a külföldi spekulánsok már a baloldal kormányzása idején arra készültek a zsebszerződések megkötésével, hogy ha 2011-ben lejár a külföldiek földvásárlási moratóriuma, akkor 600 ezer hektár magyar földet szereznek meg. Ezt a nemzeti kormány megakadályozta a zsebszerződések felmondásával, a magyar föld alkotmányos védelmével és az új földtörvénnyel - emelte ki.



Fazekas Sándor elmondása szerint különösen a Dunántúlon voltak sokan, akik határidő nélkül vagy hosszú határidőre haszonélvezetbe adtak földet külföldieknek, megkerülve így a földhaszonbérbeadási eljárásokat. Ezt a folyamatot állította meg a kormány egy jogi akadállyal 2014-ben - mondta.



Hangsúlyozta, hogy a kormány célja változatlan: a magyar földet magyar kézben kell tartani, meg kell védeni a külföldi spekulánsoktól, a kisbirtokok, a családi gazdaságok arányát növelni, a nagybirtokok arányát csökkenteni kell. Mindez erősíti a vidéki középosztályt, növeli a munkahelyek számát, a vidék életképességét.



A miniszter méltatta, hogy a Jászság Magyarország egyik legerősebb mezőgazdasági vidéke, termelési, állattartási hagyományai kiemelkedőek, és nagyon erős gazdatársadalom jellemzi.



A brüsszeli döntésre reagált Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aki a sajtótájékoztatón elmondta: a döntés azt is jelzi, hogy ha április 8-án az ellenzék jut hatalomra, akkor a magyar föld ismét veszélyben lesz. Ahogy arra már Karácsony Gergely is utalt, elvennék a magyar gazdáktól az általuk tisztességesen megvásárolt földeket, és külföldi spekulánsok kezére játszhatnák - vélekedett.



Fazekas Sándor az MTI kérdésére elmondta, hogy 2010 óta mintegy 70 ezer új munkahely jött létre, ebből csaknem 50 ezer az agráriumban, és mintegy 20 ezer az élelmiszeriparban. A nettó átlagkereset mintegy másfélszeresére nőtt a mezőgazdaságban, és 58 százalékkal emelkedett az élelmiszeriparban. Az élelmiszeripari export is mintegy 34 százalékkal nőtt - tette hozzá.



Fazekas Sándor kitért arra, hogy az Európai Unió egyes tagállamai "erőltetett menetben" akarják elfogadtatni, hogy a nagy latin amerikai államokkal - például Brazíliával - szabadkereskedelmi megállapodása legyen az Európai Uniónak. Ezzel dömpingáron, gyengébb minőségben, nagy tömegben kerülnének az európai és így a magyar piacra is olyan élelmiszerek, mint például sertés- és baromfihús, csemegekukorica - figyelmeztetett.



Magyarországnak nem érdeke egy ilyen kereskedelmi megállapodás létrejötte, nem fogja támogatni, és ha kell, meg is vétózza - szögezte le Fazekas Sándor.

MTI