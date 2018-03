BL: kettős győzelemmel BL-negyeddöntős a Real

2018. március 6. 23:02

A Real Madrid idegenben 2–1-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének kedd esti visszavágóján, így a Real sorozatban harmadik szezonjában jutott kettős győzelemmel a BL negyeddöntőjébe.

Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő, visszavágó:



Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–0)



Gólszerzők: Cavani (71'), ill. Ronaldo (51'), Casemiro (80')

Kiállítva: Verratti (66' - PSG)

Továbbjutott: a Real Madrid kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel



A találkozót - akárcsak a héten minden BL- és EL-mérkőzést - gyászszünet előzte meg Davide Astori, a Fiorentina csapatkapitányának vasárnap hajnali halála miatt.



Párizsban az első félidőben a hazaiak letámadással próbáltak fölénybe kerülni, ám így is a vendégek előtt adódtak nagyobb lehetőségek Sergio Ramos és a századik BL-meccsét játszó Karim Benzema révén. Utóbbi Thierry Henry (112) és Patrice Evra (108) után harmadik francia játékosként érte el ezt a számot.



A szünet után a PSG szurkolói pirotechnikai eszközökkel tették látványosabbá a mérkőzést. Így rövid ideig állt a játék, ám a fokozódó iramot ez sem vetette vissza, mint ahogy néhány perccel később a hazaiak kapuja körüli füst sem Cristiano Ronaldót, aki magasra ugorva fejelt a hálóba. A portugál támadó a tavalyi fináléval együtt egymást követő kilencedik BL-találkozóján talált be, ez korábban csak Ruud van Nistelrooynak sikerült 2003-ban a Manchester United játékosaként.



A második félidő közepén Marco Verratti reklamálásért megkapta második sárga lapját is, az emberhátrányba került házigazda ezzel együtt Edinson Cavani szerencsés találatával egyenlített. A Real Madrid azonban - amely kétszer is eltalálta a kapufát a második 45 percben -, Casemiro megpattanó lövésével újra előnybe került, s egyúttal a párharcot is eldöntötte.



A nap másik meccsén:



FC Liverpool (angol) – FC Porto (portugál) 0-0



Továbbjuottt: a Liverpool, 5-0-s összesítéssel

m4sport.hu