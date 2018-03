MKP: a Fico-kormány gyakorlatilag megbukott

2018. március 7. 09:54

A Fico-kormány gyakorlatilag megbukott, hiszen kiderült, hogy éveken át egy maffiaállamot építettek - mondta Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

A szlovákiai magyar párt vezetőjét az újságíró-gyilkosságról kérdezték, amikor elmondta, az ügy arra hívja fel a figyelmet, a szólásszabadság is veszélyben van az országban.



Hozzátette, ezt érzékeli a szlovák közvélemény is, hiszen tízezrek mentek az utcára, s a héten újabb tüntetések lesznek.



"Tehát mondhatni, hogy a Fico-kormány eddig jól muzsikált, és jól adta el magát nyugat felé is (...), de a mostani helyzet azt mutatja, hogy ez a kormány leszerepelt és az előrehozott választásoknak az esélye fennáll" - fogalmazott az MKP elnöke.



Hozzátette, már nem elegendő a belügyminiszter távozását kérni, az egész kormánynak mennie kell, mert a mostani helyzet a 90-es éveket idézi, amikor az állam és a szervezett bűnözés összefonódott.

MTI - M1