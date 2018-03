Nem tudja az ellenzék, hogy mit tenne a kerítéssel

2018. március 7. 11:19

Újabb politikusokkal bővült a kerítésbontók csoportja, miután kiderült, Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnök-jelöltje az ellenzékkel karöltve bontaná le a határainkat védő kerítést, hangzott el az M1 Ma Reggel című műsorában.

Korábban Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Szél Bernadett is arról beszélt, hogy szükségtelen a kerítés, Botka László egyenesen lebontotta volna azt, Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP politikusa pedig azt mondta, majd csak április 9-én hajlandó választ adni a kérdésre.

„Kampányidőszakban hallgatnak a múzsák, főképp a tárgyilagosság múzsája” – kommentálta az ellenzéki pártok közötti fejetlenséget Galló Béla politológus az M1 Ma Reggel című műsorában.

A szakértő úgy látja, az ellenzék a kerítés ügyében mond ezt is meg azt is, Gyurcsány Ferenc már azt is mondta, hogy ostobaság lenne azzal kampányolni hogy le kell bontani a kerítést. Galló Béla szerint mindez abból fakad, hogy az ellenzék 2015-ben rosszul mérte fel a migráció súlyát, és különböző fokozatokon keresztül elutasította, hogy ez magyar témaként jelenjen meg a közéletben, és azóta is „fut a pénze után”, mert észrevették, hogy a társadalmat megosztja ez a probléma.

Bajnai Gordon politikai kampányával kapcsolatban úgy vélekedett, az ex-miniszterelnök „Gyurcsány Ferenc folytatása volt” más eszközökkel, azonban úgy látja, a kormányzást jobban csinálta, mint a DK elnök, azonban felhívta a figyelmet, azóta Bajnai Gordon nem politikai szereplő. A politológus megjegyezte, a volt miniszterelnöknek volt egy kísérlete az Együtt élén, hogy politikai alternatívává váljon, megjegyezte azonban, hogy látható, hogy az Együtt is lecsúszott a pártpolitikai palettán, ha az aláírásgyűjtéseket tekintjük.

Hozzátette, nem gondolja, hogy perdöntő lenne az ex-miniszterelnök szava. Úgy értékelte, hogy Bajnai Gordonnak egy nagyon fontos mondata volt, amelyben kategorikusan kizárta a Jobbikkal való együttműködést, de erre sem figyeltek fel sokan, tette hozzá a politológus.

Az ellenzéki összefogással kapcsolatban azt mondta, a kampányban a pillanatnyi haszonelvűség számít, és az ellenzéki pártok között most ennek fényében folyik a vita. Az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatosan rávilágított, ez nem olyan egyszerű, mint hogy ezt az íróasztalnál ki lehet izzadni, és érdemes figyelembe venni, hogy az ellenzéknek eddig nem sikerült egy olyan pártot sem létrehozni, amely akárcsak meg is közelíti a kormánypártokat. Galló Béla kiemelte, ezért egy olyan tábort próbálnak összekovácsolni, amely értékelemeit és a pillanatnyi érdekeket tekintve sem homogén tábort a Fidesz ellen.

Gyurcsány Ferenc például korábban már kijelentette, hogy új választásokat kell tartani, mert az ellenzéki formáció nem lesz kormányzóképes.

Erre a politológus úgy reagált: „Ez egy eléggé érdekes kérdés lesz, hogy Bokros Lajostól Simicska Lajoson át, mondjuk Vona Gáborig milyen típusú kormánykoalíciót lehet majd kialakítani, de ez a jövő zenéje” – summázta véleményét Galló Béla politológus az M1 Ma Reggel című műsorában.

hirado.hu - M1 Ma reggel