Százakat menthetett meg a vörös kód riasztás

2018. március 7. 12:14

Több száz hajléktalan és magányos idős ember életét menthette meg tíz nap alatt az extrém hideg időjárás miatt bevezetett vörös kód riasztás - jelentette ki a szociális ügyekért is felelős államtitkár szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Czibere Károly hangsúlyozta, hogy a kedden visszavont vörös kód idején több mint 3100 riasztás érkezett a regionális diszpécserközpontokhoz, és a leghidegebb éjszakán is csupán 94 százalékos volt az ellátórendszer telítettsége.



Mindez azt jelenti: senki nem kényszerült arra, hogy a szabadban, a kihűlés kockázatával éjszakázzon, vagyis jól vizsgázott az idén először bevezetett protokoll - értékelt az államtitkár.



Emlékeztetett: a szakmai szervezetek és a hajléktalanügyi szolgáltatásokért felelős szakmai kollégium javaslatai alapján az elmúlt évben született meg a vörös kód protokoll alkalmazásáról szóló jogszabály. Ennek lényege, hogy extrém hideg esetén elrendelt riasztás idején életvédelmi céllal a szociális ellátórendszer egészét meg kell nyitni a hajléktalan, illetve krízishelyzetben lévő, főleg magányos idős emberek elhelyezése érdekében.



Ugyanakkor erre az időre megerősítik a regionális diszpécserközpontokat is, amelyek nyilvántartják a befogadóhelyeket és koordinálják az emberek elhelyezését, illetve az utcai szociális munkások tevékenységét.



Hangsúlyozta, hogy a tíz nap alatt 392 hajléktalan és 64, többnyire magányos, idős ember gyors elhelyezése vált szükségessé. Közülük 46, speciális szükségletű embert nem hajléktalanszállókon, hanem szociális intézményekben, többnyire idősotthonokban helyeztek el - sorolta az államtitkár. Megjegyezte, még a leghidegebb éjszakán is 285 ágy volt szabadon országszerte, ami azt jelenti, hogy eredményes volt a hajléktalanellátó-hálózat fejlesztése.



Czibere Károly végül megköszönte a hajléktalanellátó-rendszerben dolgozók áldozatos munkáját, illetve köszönetet mondott azon intézmények lakóinak is, amelyek befogadták az embereket.



A vörös kód riasztást kedden vonta vissza a tárca, azután, hogy a meteorológiai szolgálat közölte, jelentős felmelegedés várható a következő időszakban.

MTI