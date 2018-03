Tusk: zavarok lesznek az EU-brit kereskedelemben

2018. március 7. 22:22

Elkerülhetetlenül zavar fog keletkezni a kereskedelemben az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, amennyiben a szigetország valóban elhagyja a belső piacot és a vámuniót - jelentette ki szerdán Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó uniós tárgyalási irányelvek tervezetét ismertetve.

A dokumentumban, amelyet még el kell fogadniuk a bennmaradó tagállamoknak, leszögezték, hogy a huszonhetek a lehető legszorosabb viszonyt szeretnék kialakítani a jövőben az Egyesült Királysággal. Ugyanakkor - mint írták - számításba kell venni a brit kormány álláspontját, amely "korlátozza a jövőbeli kapcsolatok mélységét".



Tusk hangsúlyozta: a brit kiválást követően is szoros együttműködésre van szükség a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni harc, a kül- és biztonságpolitika, illetve a kutatás, az innováció, az oktatás és a kultúra terén. Emellett fontos, hogy elkerüljék a zavarokat a légi közlekedésben, ezért erről mielőbb meg kell kezdeni a tárgyalásokat - mondta.



"London álláspontjának ismeretében senkit nem érhet meglepetésként, hogy az egyetlen fennmaradó lehetséges modell egy szabadkereskedelmi megállapodás" - közölte, hozzáfűzve: reméli, hogy becsvágyó egyezmény fog születni, de ez akkor is mindössze egy kereskedelmi szerződés lesz.



Az uniós tervezetben azt javasolják, hogy a szerződés az áruk teljes körére terjedjen ki nulla százalékos vámmal, és "bizonyos mértékben" a szolgáltatásokra is.



Sajtóértekezletén Tusk rámutatott: "ez lesz az első olyan szabadkereskedelmi egyezmény a történelemben, amelynek nyomán lazulnak, nem pedig erősödnek a gazdasági kötelékek". Mint mondta, a felek mindegyike számára bonyolultabb és költségesebb lesz a kereskedés, mint jelenleg.



A tanács elnöke végezetül kiemelte, hogy a jövőbeli megállapodásban foglalt jogoknak és kötelezettségeknek mindenképpen egyensúlyban kell lenniük. Nem lehetséges olyan szintű hozzáférést biztosítani a belső piachoz, mint Norvégia esetében, ha az Egyesült Királyság pusztán olyan kötelezettségeket vállal, mint Kanada - jelentette ki. Emellett az is kizárt, hogy a belső piacnak csak bizonyos, számára előnyös elemeit fogadja el a szigetország - tette hozzá.



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke később sajtótájékoztatót tartott, és elmondta, a képviselő-testület jövő héten fog szavazni egy frissen beterjesztett, ötpárti határozattervezetről, amelyben az EP meghatározza a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó elképzeléseit.



Kijelentette, a lehető legszorosabb viszonyra törekszenek, de a brit álláspont miatt kizárólag egy szabadkereskedelmi egyezmény jöhet szóba. Hozzátette, ez lehet ugyan "mélyebb" a Japánnal vagy Kanadával kötött szerződésnél, a modellt azonban ezek a megállapodások jelentik.



Guy Verhofstadt, az EP Brexit-ügyi főtárgyalója leszögezte, hogy számukra a legfontosabb az állampolgárok jogainak megőrzése, ugyanis nem lehet különbséget tenni az alapján az uniós polgárok között, hogy még az EU-tagság jövő évi megszűnése előtt vagy csak az azt követő átmeneti időszakban érkeztek az Egyesült Királyságba.

MTI