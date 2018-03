Nőnapi sztrájk lesz Olaszországban

2018. március 8. 00:43

Többek között a tömegközlekedés, a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy is csatlakozott az olasz szakszervezetek által március 8-ra meghirdetett általános sztrájkhoz, amelyet a nemzetközi nőnapon a nők elleni erőszakkal szemben és az esélyegyenlőség megteremtéséért tartanak meg.

Az olasz vasúti dolgozók huszonnégy órás munkabeszüntetése már szerdán este megkezdődött és csütörtök 21 óráig tart. Rómában és Milánóban nem közlekednek a repülőtéri gyorsvasutak járatai sem.



A városi tömegközlekedés csütörtök reggeltől szünetel: a buszok, a villamosok és a metró csak a reggeli és esti csúcsforgalom idején szállítják az utasokat. A sztrájk az olaszországi légiforgalmat is érinti: a légi irányítók 13 és 17 óra között szüntetik be a munkát, a római Leonardo Da Vinci repülőtér kiszolgálói 10 és 18 óra között.



Az általános sztrájkhoz a köz- és magánszféra munkavállalói szakszervezetei egyaránt csatlakoznak, az egészségügyben éppúgy mint a közigazgatásban, oktatásban, mezőgazdaságban és a kulturális életben. Nem veszik fel a munkát az olaszországi taxisok sem reggel nyolctól este kilencig.



A sztrájkot az USB olasz szakszervezeti unió hirdette meg a Nemzetközi Nőmozgalom felhívásához csatlakozva, amely március 8-án így kívánja felhívni a figyelmet a nőkkel szembeni diszkriminációra és erőszakra, valamint az esélyegyenlőség hiányára, például a bérezésben. A munkabeszüntetéshez nők és férfiak egyaránt csatlakozhatnak.



Rómában csütörtök délután nőnapi felvonulást tartanak a Colosseumnál.



Olaszországban tavaly 113 nő veszítette életét családi erőszak áldozataként. 2017 első félévében több mint kétezer nemi erőszakot követtek el az országban, többségében nőkkel szemben.



Az olasz nők majdnem fele nem dolgozik, a munkavállaló nők majdnem egyharmada elhagyja állását az első gyermek megszületése után.



Az ENSZ adatai szerint a nők világszerte átlagosan több mint húsz százalékkal keresnek kevesebbet a férfiaknál ugyanabban a szakmai beosztásban. A nők által elszenvedett bérhátrány ugyanakkor Olaszországban az egyik legalacsonyabb, valamivel több mint öt százalék.



Csütörtökön, a nemzetközi nőnapon Spanyolországban is országos sztrájk lesz, "Ha mi megállunk, megáll a világ" jelszóval. A nőket mozgósító nagyszabású tiltakozó akció életre hívója a 8M Bizottság nevű szervezet, amely több száz, a feminizmust támogató civil csoportot tömörít. A spanyolországi munkabeszüntetést támogatják a dél-európai ország legnagyobb szakszervezetei és a parlament több baloldali pártja.

MTI