Aggódik a NATO az Ankarának eladott orosz Sz-400 miatt

2018. március 8. 10:36

Oroszország a Törökországnak eladott Sz-400 légvédelmi rendszeren keresztül hozzáférhet a NATO számos érzékeny adatához - figyelmeztetett a Breaking Defense című katonai szaklapban megjelent interjúban szerdán Petr Pavel cseh tábornok, a NATO Katonai Bizottságának elnöke.

A lap szerint aggodalomra ad okot, hogy Ankara az orosz rendszer megvásárlása mellett döntött. A Breaking Defense megjegyzi azt is, hogy a törökországi Sz-400-asokat különálló egységként kell majd használni, mert az országban lévő NATO-eszközökkel nem kompatibilisek, és nem lehet majd őket hálózatba kötni.



Pavel kifejti ugyanakkor, hogy nem maga a rendszer az aggasztó, hanem a működtetéséhez szükséges adatbázis, amelyet be kell táplálni az Sz-400-ba.



"A rendszer értéke az adatbázis, amelyet egy NATO-tagállam területén fognak összeállítani, az ott található összes NATO-eszköz felsorolásával" - mutatott rá Pavel. A tábornok kiemelte, hogy az Sz-400 nem olyan, mint egy kalasnyikov, amelyet bármelyik képzetlen katona tud használni; a török katonákat oroszok fogják felkészíteni a bonyolult rendszer használatára. Ezzel hozzáférnek ahhoz, hogy NATO-nak milyen eszközei vannak Törökországban, pontosan hol találhatóak, és milyen képességeik vannak. Az Egyesült Államok például 50 atombombát állomásoztat Törökországban.



"Nehéz lenne elképzelni, hogy NATO-szakértők hónapokon át adatbázist építsenek Oroszországban, és azt is nehéz elképzelni, hogy oroszok egy NATO-szövetséges állam területén NATO-adatokat táplálnak egy orosz rendszerbe" - emelte ki Pavel.



A NATO Katonai Bizottságának elnöke az úgynevezett transzatlanti képességszakadékról is beszélt, vagyis hogy a NATO-ban az Egyesült Államok viseli a terhek túlnyomó többségét.



"Európának fel kell nőnie, és nagyobb felelősséget kell vállalnia a saját védelméért" - húzta alá a tábornok, aki szerint Európának az Egyesült Államok nélkül is képesnek kell lennie, hogy regionális konfliktusokat kezeljen, ha Washington nem akar beavatkozni. Pavel egyetért azzal, hogy az európai országoknak többet kell költeniük a védelmükre, és úgy látja, hogy erre megvan az akarat.



Petr Pavel emellett a szövetség országaiban teret nyerő nacionalista, s néha idegengyűlölő politikusokról is beszélt. A tábornok szerint az elszigetelődés, a nacionalista és etnikai identitáson alapuló politizálás mindig a szakpolitikák hiányát hivatott leplezni.



"Ha egy kormány bajba kerül, a nacionalizmushoz fordul, mert így könnyű támogatásra szert tenni. De szerintem ezek a tendenciák végül alul fognak maradni" - fogalmazott a NATO Katonai Bizottságának nyáron visszavonuló elnöke, Petr Pavel cseh tábornok.

MTI