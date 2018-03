Karácsony összehívná az Országgyűlést

Az MSZP-Párbeszéd az Országgyűlés összehívását kezdeményezi a 13. havi nyugdíj bevezetése érdekében

Az MSZP-Párbeszéd az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi a 13. havi nyugdíj bevezetése és az igazságos, fenntartható rezsicsökkentés megvalósítása érdekében - közölte a két ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje csütörtökön, Budapesten sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke az LMP-vel közös kezdeményezésről azt mondta, a rendkívüli ülésen szeretnék kimondatni a kormánypártokkal, hogy be kell vezetni az átlagnyugdíj összegével, körülbelül 120 ezer forinttal azonos mértékű 13. havi nyugdíjat.



Hozzátette: az ülésen azt a parlamentnek többször is beterjesztett javaslatot is megtárgyalnák, amely általános rezsicsökkentést tartalmaz. E szerint az átlagnál kisebb fogyasztóknál 30 százalékkal csökkenne a gáz ára, 10-10 százalékkal pedig a távfűtés és a villany ára - ismertette.



Az ellenzéki politikus azt mondta, az elmúlt években a nyugdíjak növekedése messze elmaradt attól, amit a gazdaság teljesítménye lehetővé tett volna.



Az energiaárak pedig jóval kisebb mértékben csökkentek, mint amit a világpiaci árak lehetővé tettek volna - közölte.



Felszólította a kormányt, hogy ne 12 ezer, hanem 70 ezer forintos támogatást adjon a gázszámlák kifizetéséhez. A rezsicsökkentésnek hazudott rezsinöveléskor háztartásonként 70 ezer forinttal rövidítették meg a magyar családokat - hangoztatta.



Karácsony Gergely értékelése szerint Orbán Viktor szerdán "a totális alkalmatlanságát" jelentette be, hiszen az elmúlt nyolc évben "gyakorlatilag teljhatalommal" irányította az országot és már eddig is nagyon sok mindent tehetett volna azért, hogy a magyar emberek kevesebb rezsit fizessenek, több nyugdíjat kaphassanak.



A miniszterelnök-jelölt szerint a kormányfő bejelentése azt feltételezi, hogy a választókat félre lehet vezetni a kampány finisében adott "alamizsnákkal".



Úgy összegzett: a választók dönthetnek, olyan kormányt akarnak, amely nyolc éven keresztül kormányoz és semmit nem tesz azért, hogy az emberek életkörülményei javuljanak, majd az utolsó percben adományokkal akarja lekenyerezni őket. Vagy olyan kormányt akarnak, amely tartós nyugdíjemelést és tartós energiaár-csökkentést garantál minden évben, nem adományként, hanem az emberek jogos követelésére - mondta.



Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista alelnöke véleménye szerint a kormány azért vezette be a hatósági árat, hogy nyerészkedjenek a szűkölködőkön.



A Fidesz matematikai képlete úgy néz ki: előre beszednek 70-80 ezer forintot minden családtól, majd a választások előtt egy hónappal odaadnak 12 ezret és ezzel ötszörös pénzt kaszál a kormány - mondta.



Szerinte az, hogy a választások előtt egy hónappal Erzsébet-utalványt osztogat a kormány, nyílt beismerése annak, hogy valamit nagyon elrontottak.



Kitért arra is, hogy a tűzifa ára egy év alatt 13 százalékkal, a szén ára 12 százalékkal, míg a palackos gázé 11 százalékkal nőtt.



A sajtótájékoztatón lejátszották az MSZP nőnapi kampányvideóját, majd virágot osztottak a sajtótájékoztatón jelen lévő újságírónőknek.



Arra a kérdésre, a szocialista kormányok miért emelték gáz árát Karácsony Gergely úgy felelt, a korábbi kormányok nem nyerészkedtek a gázáron, a világpiaci ár növekedése miatt volt gázárnövekedés.



A 13. havi nyugdíj eltörlését firtató kérdésre Korózs Lajos azt mondta, a pénzügyi válság elsodorta ezt a juttatást, a Fidesz pedig nem adta vissza. Elmondta, összesen 280 ezer forintos pluszjuttatást jelentett a nyugdíjasoknak korábban a 13. havi nyugdíj közel nyolc év alatt. A Fidesz háromszor adott 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt, majd maximum 12 ezer forintos nyugdíjprémiumot, ez összesen 42 ezer forint nyolc év alatt - mondta.



A 13. havi nyugdíj fedezetét firtató kérdésre Korózs Lajos a kormány Várba költözésének 220-240 milliárd forintos költségét említette, illetve a stadionépítéseket, valamint a kerítésépítést.



Egy további kérdésre, mi a baja a kerítéssel, a szocialista politikus azt mondta, nincs semmi baj a kerítéssel, 2070-ig ott állhat, nem bontanák le.



Az MSZP-Párbeszéd és az LMP között a választási együttműködésről folyó egyeztetésről Karácsony Gergely azt mondta, a tárgyalások jól állnak és reméli, hogy jövő héten lezárják azokat. Részleteket nem árult el, azt azonban elmondta, a cél az, hogy mindenhol a legesélyesebb jelölt maradjon talpon.



A legfontosabbnak az LMP-vel való megállapodást tartotta. Ha azzal kész vannak - folytatta - , akkor mehetnek tovább és megnézhetik, van-e még olyan választókerület, ahol más demokratikus párt jelöltje vagy független jelölt lehet a legesélyesebb.



Megerősítette, hogy a Jobbikkal nem tárgyalnak a választási együttműködésről, minden más, az ország érdekeit szolgáló ügyben együttműködnek.



A demokratikus baloldali pártok programja nagyon hasonló, stabil kormányzás várható - válaszolta a miniszterelnök-jelölt arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök előrehozott választásokkal számol kormányváltás esetén.



Patyi Andrásnak, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a kamupártokra és az ajánlóívek ellenőrzésére vonatkozó kijelentését kommentálva Karácsony Gergely azt mondta, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke mindent megtesz azért, hogy a Fidesz pártpolitikai érdekeit képviselje, pártkatonaként viselkedik. De nemcsak az ő viselkedése aggályos, hanem a törvény is úgy rossz, ahogy van - tette hozzá. Szerinte sok kalandor indul a pénz érdekében a választáson, a Fidesz szándékosan hozta létre ezt a rendszert, hogy összezavarja a választókat.

MTI