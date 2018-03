Székely szabadság napja - "ne csináljanak cirkuszt"

2018. március 8. 20:59

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere kijelentette egy csütörtöki sajtótájékoztatón: szabad tiltakozniuk a székely szabadság napja részvevőinek, "de ne csináljanak cirkuszt a városban".

A polgármester hozzátette: meg lesz a jóváhagyás a felvonuláshoz, de kikötésekkel - idézte az Agerpres hírügynökség.



Dorin Florea sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kellemes, és már a múltban is kulturálisan emancipált Marosvásárhely ma a politikai elitek harcának a színterévé vált. Úgy vélte: a városnak sem a román sem a magyar lakói nem ezt érdemlik. "Ha az itteni értékeket tekintjük, más városok előtt járunk. De egyesek azt akarják, hogy Marosvásárhely kísérleti tereppé változzék" - fogalmazott Dorin Florea.



A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nevében eljáró Siculitas egyesület már tavaly márciusban bejelentette a polgármesteri hivatalban a székely szabadság napja szombati rendezvényét, hogy hivatali tiltás esetén is jusson idő peres úton rendezni az ügyet. A polgármesteri hivatal a bejelentéstől számítva 48 órán belül tilthatta volna be a rendezvényt, de nem tette. Közölte azonban, hogy a felvonulás nem tartható meg a megszokott útvonalon, mert az egy kórház mellett is elhalad.



Ezt követően a Siculitas egyesület előzetes panaszt tett a hivatalban, majd amikor erre elutasító választ kapott, pert indított a felvonulás törvényességének a tisztázása céljával. A perben a Maros megyei törvényszék felemás ítéletet hozott tavaly szeptemberben. Nem semmisítette meg azt az átiratot, amelyben a polgármester a rendezvény korlátozását közölte, de érvénytelenítette az előzetes panaszra adott polgármesteri választ, és felszólította a hivatalt, hogy oldja meg a kérdést. A hivatal viszont azt közölte, hogy ragaszkodik a korábban kifejtett álláspontjához.

MTI