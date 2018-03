Móring: honvédségi üzem legyen a marcali laktanya!

2018. március 8. 22:15

A marcali, 2001-től üresen álló Petőfi Sándor-laktanyát nem migránsbázissá, hanem a NATO elvárásaival összhangban honvédségi üzemmé kellene átalakítani - mondta a térség KDNP-s országgyűlési képviselője csütörtökön a laktanya lezárt bejáratánál tartott sajtótájékoztatóján.

Móring József Attila közölte: pártja nem ért egyet a héten a városba látogató Karácsony Gergellyel, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjével, aki szerint az üresen álló laktanyákban migránsokat lehetne elhelyezni.



"Amennyiben a szocialisták elképzelése valósulna meg, az rendkívüli veszélyt jelentene nemcsak a város, hanem a környék lakosságára nézve is, és nem utolsósorban iszonyú mennyiségű pénzbe kerülne" - fogalmazott.



Hangsúlyozta, a polgári kormány célja a Magyar Honvédség személyi és tárgyi feltételeinek, erőinek bővítése, ami összhangban áll a NATO elvárásaival is.



A politikus felidézte: a somogyi kisváros határától alig pár száz méterre fekvő, 38 hektáros laktanyát 1950-ben kezdték el építeni és egy évvel később vették birtokba az első alakulatok. Fénykorában, az 1980-as években 1500 sorkatona teljesített ott szolgálatot. Az utolsó alakulat 2001. március 31-én hagyta el a bázist, amely azóta üres, pusztul. Azóta többféle hasznosítási ötlet is megfogalmazódott, köztük az is, hogy legyen a laktanyából ipari park vagy börtön, de különböző okokból nem történt semmi. Egy honvédségi termékeket árusító bolt működött benne egy ideig.



Móring József Attila közölte, tavaly nyáron fogalmazódott meg az az elképzelés, hogy Marcaliba, a régi laktanya területére egy hadászati célokat szolgáló honvédségi üzem kerülhetne, amely 200-220 embernek adna munkát.



"Marcali katonaváros. Bízom abban, hogy a mi elképzelésünket az emberek inkább támogatják, mint az illegális migránsok Marcaliba való telepítését. Erről is döntünk április 8-án" - tette hozzá.

MTI