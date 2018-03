EL - Milánóban nyert az Arsenal

2018. március 8. 23:55

A labdarúgó Európa Liga nyolcaddöntőjének egyértelmű slágere az AC Milan – Arsenal párharc, most csütörtökön pedig a kora esti programba került az első mérkőzés. Az olaszok a meccs elején rendesen ráijesztettek az angolokra, viszont a vezetést nem sikerült megszerezniük. Nem úgy a vendégeknek, egy eladott labda után Mesut Özil játszotta ki a labdát Henrikh Mkhitaryannak, aki megpattanó lövéssel talált a kapuba a 15. percben.

Nem omlott össze a bekapott góltól a Milan, viszont a hazai támadásokkal voltak gondok, miközben az Arsenal még a szünet előtt meglőtte a második gólt, Özil ezúttal Aaron Ramsey-nek adott asszisztot, a walesi középpályásnak még ahhoz is volt lélekjelenléte, hogy elhúzza a kapus mellett a labdát, mielőtt a hálóba gurított – a négyperces ráadás legvégén.

A második félidő legfontosabb megmozdulását David Ospina kapus mutatta be, aki a 83. percben tökéletes ütemben mozdult ki egy passzra, így még menteni tudott Nikola Kalinic elől. Ezzel el is dőlt, hogy még csak szépíteni sem tud az AC Milan és az Arsenal nagyon kzel áll a továbbjutáshoz.

Közben a Borussia Dortmund 0-0-ás első félidő elég kellemetlen helyzetbe került hazai pályán a Salzburg ellen, Valon Berisha ugyanis előbb büntetőből talált be, majd szerzett egy bombagólt, aminél a keresztléc vele volt. A 62. percben tudott szépíteni a Dortmund, Christian Pulisic fantasztikus passza után André Schürrle sodorta be a kapuba a labdát. Egyenlíteni nem sikerült a német csapatnak, így érik a nyolcaddöntő egyik meglepetése – persze lesz még egy visszavágó.

A dortmundiakhoz hasonlóan az Atlético Madrid is az Európa Ligában javítaná ki a Bajnokok Ligájából való kiesést, a spanyolok pedig nem is állnak rosszul, mivel otthon 3-0-ra verték a Lokomotiv Moszkvát. A találkozó csúcspontja egyértelműen Saúl Niguez 22. perces bombagólja, a félpálya közeléből kezdte vezetni a labdát, majd távolról lőtt védhetetlenül a moszkvai hálóba. Diego Costa szerezte a hazaiak második találatát, Koke pedig a 90. percben alighanem az Atlético továbbjutását biztosította be.

AC Milan (olasz) – Arsenal (angol) 0-2 (0-2)

Gólszerzők: Mkhitaryan (15.), Ramsey (45+4.)

Borussia Dortmund (német) – Salzburg (osztrák) 1-2 (0-0)

Gólszerzők: Schürrle (62.) illetve Berisha (49. – 11-esből, 56.)

Atlético Madrid (spanyol) – Lokomotív Moszkva (orosz) 3-0 (1-0)

Gólszerzők: Saúl (22.), Costa (47.), Koke (90.)

CSZKA Moszkva (orosz) – Olympique Lyon (francia) 0-1 (0-0)

Gólszerző: Marcelo (68.)

RB Leipzig (német) – Zenit Sznetpétervár (orosz) 2-1 (0-0)

Gólszerzők: Bruma (56.), Werner (77.) illetve Criscito (86.)

Lazio (olasz) – Dinamo Kijev (ukrán) 2-2 (0-0)

Gólszerzők: Immobile (54.), Anderson (62.) illetve Tsygankov (52.), Moraes (79.)

Piros lap: Garmash (pályán kívüli második sárga lap)

Olympique Marseille (francia) – Athletic Bilbao (spanyol) 3-1 (2-1)

Gólszerzők: Ocampos (1., 57.), Payet (14.) illetve Aduriz (45+3. – 11-esből)

Sporting (portugál) – Viktoria Plzen (cseh) 2-0 (1-0)

Gólszerző: Montero (45+1., 49.)

sport24.hu