Növekszik a németek iránti gyűlölet Berlinben

2018. március 9. 10:55

Berlinben egyre inkább növekszik a németek iránti gyűlölet - ismerte be szerdán a főváros tartományi belügyminisztere Andreas Geisel. A politikus reakcióját a Tagesspiegel keddi írása ihlette, amelyben berlini lakosok nyilatkoztak a városban eluralkodó erőszakról.

„Hallottam a németek iráni gyűlöletről szóló beszámolókról” – mondta a Tagesspiegelnek adott interjúban a szociáldemokrata belügyminiszter . Hozzátette, hogy a helyzet még nem terjedt el az egész városban, de elismerte, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő erőszakos incidensek, és ezeket nem lenne helyes elhallgatni.

Egy rendbontó menedékkérőt vesznek őrizetbe német rendőrök egy 2016-os jobboldali gyűlés alatt. A bevándorlók a helyszínre vezényelt száz rendőrt megdobálták (Fotó: MTI/EPA/Xcitepress/Christian Essler)

A politikus a Tagesspiegel keddi jelentésére reagált, melyben a szerző azt boncolgatta, hogy Berlin a félelem városává vált-e a helyiek számára. Az erőszak visszafojtására Geisel megoldásként a bevándorlókat integráló programokat ajánlotta. Meglátása szerint minden bevándorlót német tanfolyamokra és etikai kurzusokra kell küldeni.

Agresszió és félelem a fővárosban

Az újság különböző berliniek egyéni tapasztalatait gyűjtötte össze, akik azzal érveltek, hogy a városlakók már a saját bőrükön tapasztalják az agressziót és a félelemérzetet, főként a nők. A lap ezt a változást a bevándorlók megjelenésével magyarázta.

A Tagesspiel különböző hátterű berlinieket, köztük a bevándorlókon segítő önkénteseket kérdezett a mindennapi életükről és a velük történt incidensekről. A kapott válaszok megerősítették a lap álláspontját: a városban egyre kevesebben érzik magukat biztonságban.

A cikkben kitérnek arra, hogy az utcákon nőket zaklatnak, sokszor öltözködésük miatt, a parkokban pedig obszcén ajánlatokat tesznek nekik, és a bokrok közé „invitálják” őket. A válaszadók emellett azt is elmondták, hogy az arab férfiak úgy érzik, hogy az erőszakos közeledés mellett a kisebb bűncselekményeket is megúszhatják, hiszen a berlini rendőrség nem képes biztosítani a rendet az olyan no-go zónákban, mint a neuköllni Hermannplatz.

A belügyminiszter azzal védekezett, hogy a város bűnügyi statisztikái javulásról számolnak be, de arra nem tért ki, hogy ez milyen összefüggésben állhat a bejelentések esetleges csökkenésétől. „Sok mindent csinálunk az olyan helyeken, mint a központi Alexanderplatz. Itt most több rendőr járőrözik. De még mindig szükségünk van arra, hogy jobban bevilágítsuk a teret, a külsőleg is vonzóbbá tegyük” – magyarázta.

hirado.hu - Tagesspiegel