Egy afgán bevándorló késelt Bécsben

2018. március 9. 10:59

Egy afgán bevándorló késelt meg két helyszínen összesen négy embert szerda este Bécsben. Előbb egy háromtagú családra támadott egy metrómegállónál, nem sokkal később pedig egy afgán fiatalt szúrt meg a nyílt utcán. Mind a négy áldozatot súlyos állapotban vitték kórházba, egy férfi még mindig életveszélyben van. Az afgán bevándorló 2015-ben jött Európába. A rossz életkörülményeivel indokolta a késelést. Az egyik osztrák lap szerint volt olyan szemtanú, aki hallotta, hogy Allahot élteti a támadó – hangzott el az M1 Híradójában.

Vér áztatta Bécs utcáit szerda éjszaka, a helyszínelők órákon át gyűjtötték a bizonyítékokat a támadás helyszínén. A rendőrség ekkor még a sötétben tapogatózott.

Még csütörtök reggel is párosával járőröztek a rendőrök a Praterstrassén. Az M1 stábja ott volt, amikor a közeli japán étterem tulajdonosa elmesélte, mi történt. Azt mondta, egy lány menekült be hozzájuk, aki a hasán sérült meg. A tulajdonos azonnal riasztotta a rendőrséget, többen pedig a támadó után eredtek, de az egyik mellékutcában nyoma veszett.

Allah nevét kiáltotta szemtanúk szerint

Más szemtanúk szerint minden figyelmeztetés nélkül támadt rájuk a férfi. Egy arra járó nő úgy írta le a támadást, mintha a férfi a kutyáját verte volna, mások úgy hallották, Allah nevét kiáltotta.

Egy afgán bevándorló késelt meg két helyszínen összesen négy embert Bécsben (Fotó: EPA)

Még csütörtökön is jól látható vérfoltokat hagyott maga után a támadó. Késével felfegyverkezve a Praterstern nevű csomópont irányába menekült, ahol újra lecsapott, ezúttal egy 20 éves afgán férfira támadt rá. Nem sokkal később elfogták a támadássorozat gyanúsítottját, egy afganisztáni bevándorlót vettek őrizetbe.

A férfi beismerte, mindkét támadást ő követte el

A rendőrség közleménye szerint az afgán férfi az első támadást nehéz életkörülményeivel indokolta, nem politikai céllal. Azt mondta, azért támadt rá a háromtagú családra, mert rosszkedvű és agresszív volt, mérges volt sorsa alakulása miatt.

A második támadás mögött egy egészen más természetű motiváció állt, a két afgán drogügyleteik miatt veszett össze. A rendőrségi közlemény szerint a támadó azzal magyarázta tettét, hogy mérges volt társára, ugyanis őt hibáztatta azért, hogy drogfüggővé vált.

Menedékkérőként érkezett Ausztriába

Az afgán férfi 2015 őszén, a migrációs válság tetőfokán menedékkérőként érkezett Ausztriába. Jafar Sz. akkor húszévesnek vallotta magát, menedékkérelmi eljárása azóta sem zárult le, így hivatalosan még nem kapott menekültstátuszt.

Bécs lakosságát megrázta az eset

A támadássorozat Bécs lakosságát megrázta. Sokan úgy érzik, ez velük is bármikor megtörténhet. „Egy család élete ment most tönkre. Belegondolni is szörnyű, hogy egy ilyen eset az ember saját családjával is megeshet. Leírhatatlan” – mondta el egy helybéli lakos.

Az áldozatokat még mindig kórházban ápolják. A 67 éves családapa, egy köztiszteletben álló fogorvos, azóta is válságos állapotban van. 57 éves felesége és 17 éves lánya már túl van az életveszélyen.

hirado.hu - M1 Híradó