Volt kollégája libának nevezte Lévai Katalint

A V18 nevű csoportban még együtt voltak alapítók, aztán Lévai a Lendülettel Magyarországért pártban kezdett politizálni. De nem indulhat Zuglóban, mert másolta az aláírásokat a Fidesz íveiről.

Raskó György a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta Lévairól: Ez a liba most legalább végleg eltűnik a politikai süllyesztőben. Szégyent hozott ránk, a V18-ra, de kiheverjük. A hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Amúgy jó a rosszban, hogy a Fidesz gátlástalanságát ez az ügy is igazolja. Hány ilyen jelölt lehet még az országban, akit a Fidesz aktivisták hoztak "helyzetbe", hogy zavart okozzanak az ellenzék soraiban? 100 vagy ennél is több? Nem számít, az emberek egyre élesebben átlátnak a szitán.

Ismert, Lévai a V18-ak alapítója, a hvg.hu kérdésére korábban Balázs Péter (a V18-ak vezetője) azt mondta, Lévai pártját zavaró tényezőnek tartja. „Semmi nem hiányzik kevésbé most, mint új pártok megjelenése.”

Lévait a zuglói választási bizottság nem vette képviselőjelöltként nyilvántartásba. Ugyanis ajánlóíveit összevetették a Fidesz jelöltjének íveivel, és sok esetben teljes volt az egyezőség.