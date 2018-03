Terrortámadásokra készült egy férfi Kijevben

2018. március 9. 21:16

Az illetékes kijevi bíróság hatvan napra előzetes letartóztatásba helyezte pénteken Volodimir Rubant, a Tisztikar elnevezésű, állítólagosan a Donyec-medencében szakadárok fogságába esettek kiszabadításával foglalkozó civil szervezet vezetőjét. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint a férfi terrortámadásokra készült Kijevben.

Rubant előző nap vették őrizetbe a frontvonal Donyeck megyei szakaszán, Bahmut és a szakadár megszállás alatt lévő Horlivka városok közötti útellenőrző pontnál, a hatóságok azonban a hírt csak pénteken hozták nyilvánosságra.



Heorhij Tuka, a megszállt területekkel foglakozó minisztérium helyettes vezetőjének közlése szerint a férfi a szakadár ellenőrzésű oldalról átmenekülő civilnek adta ki magát, ám az autójában az ellenőrzéskor tűzfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok teljes arzenálját találták. A lefoglalt fegyverekről a miniszterhelyettes fotót is közzétett a Facebookon.



Vaszil Hricak az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a férfi a Moszkva által támogatott szakadárokkal, köztük Olekszandr Zaharcsenkóval az önkényesen kikiáltott donyecki "népköztársaság" vezetőjével együttműködve terrortámadások sorozatát tervezte végrehajtani az ukrán fővárosban. Szavai szerint egyebek mellett Kijev központjában készültek lakóházakat aknavetőkkel szétlőni. A terrorcselekmények célja Hricak szavai szerint az volt, hogy minél több polgári személlyel végezzenek, ezáltal káoszt teremtve, utcai megmozdulásokat provokálva a fővárosban, ami miatt az ukrán hadsereg kénytelen lett volna erőket átcsoportosítani a Donyec-medencéből a fővárosba. Hozzátette: nem tartja kizártnak, hogy a terv mögött a szakadárok orosz "kurátorai" állnak.



Az elfogott férfi a bíróságon tagadott minden ellene felhozott vádat. Azt állította, hogy ő csak sofőr volt, a járműben lévő fegyverekről nem tudott. AZ SZBU viszont közzétett egy videofelvételt, amelyen látható, hogy Ruban jelenlétében pakolják be a fegyvereket az autóba.



Ruban önjelölt túsztárgyalóként számtalan alkalommal találkozott Zaharacsenkóval és más szakadár vezetőkkel. Állítása alapján ukrán foglyok kiszabadításán dolgozott mint az általa alapított civil szervezet vezetője, az SZBU szerint viszont együttműködött a szakadárokkal, és emiatt már jó ideje megfigyelték.



Az ötvenéves férfi magát vezérezredesnek adta ki, noha életrajza szerint főhadnagyként szerelt le a kilencvenes évek első felében az ukrán hadseregtől, ahol pilótaként szolgált. Azt is állította korábban, hogy az SZBU megbízásából tárgyalt szakadárokkal, ezt a biztonsági szolgálat viszont határozottan cáfolta.



Ruban az SZBU szerint éveken át együttműködött Ukrajna szövetségi állammá alapításának a Kreml által támogatott tervén Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasával, Viktor Medvedcsukkal, aki mellesleg most a minszki kontaktcsoport humanitárius kérdésekkel foglalkozó alcsoportjában képviseli Kijevet. A férfi viszont tárgyalásán azt állította, hogy semmilyen kapcsolata nincs és nem is volt Medvedcsukkal.

MTI