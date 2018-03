Spöttle: a migránsoknak csak jogaik vannak

2018. március 9. 21:28

Lázár János Bécsben készített videójában tett állításait több osztrák politikus is cáfolja, pedig a volt osztrák belügyminiszter Wolfgang Sobotka tavaly konkrét adatokat mondott arról, hogy mennyivel nőtt a bűncselekmények száma Bécsben. Ekkor jött a hír, hogy afgán bevándorló késelt meg négy embert az osztrák fővárosban.

Négy ember súlyosan megsérült két késes támadásban szerda este az osztrák fővárosban, a támadások indítéka azonban egyelőre nem ismert, ahogy az sem, hogy a két eset között van-e összefüggés – közölte a rendőrség egyik szóvivője. Mindkét késelés Bécs második kerületében történt, ahol a híres Prater park és a Praterstern néven ismert közlekedési csomópont is található.

Már nincs életveszélyben és stabil az állapota annak a 67 éves osztrák férfinak, akit szerdán egy afgán migráns Bécs Leopoldstadt városrészében megkéselt.

Az osztrák államügyészség szóvivőjének közlése szerint a merénylő még nem került vizsgálati fogságba, továbbra is rendőrségi őrizetben van. A 23 éves afgán migráns csütörtökön beismerte, hogy ő követte el a két szerda esti késes támadást, amelyben négy ember súlyos sérüléseket szenvedett.

Először a Praterstrassén egy háromtagú családra – egy 67 éves apára, 56 éves feleségére és 17 éves lányukra – támadott, majd a Praterstern vasút- és metróállomásnál egy 20 éves szintén afgán ismerősét késelte meg. A legsúlyosabb állapotba a családapa került, aki pénteken is mélyaltatásban volt. A többi három áldozat csütörtökön már nem volt életveszélyben.

A gyanúsított ausztriai előéletéről Gerhard Pürstl bécsi rendőrfőkapitány az osztrák televízió híradójában csütörtökön elmondta, hogy 2015-ben folyamodott menedékjogért, de kivonta magát az eljárás alól, és egy időre eltűnt. Később kábítószeres közegben tűnt fel. A hatóságoknak azt mondta, hogy távozni akar Ausztriából.

„Rossz passzban volt”

A 23 éves afgán férfi a rendőröknek azt is mondta, hogy az életkörülményei miatt rossz passzban volt, ezért késelte meg az utcán az osztrák családot.

Sok száz ember meghalt a migrációs válság 2015-ös kezdete óta, ezek közül pedig nem ez az első eset, hogy a támadók arra hivatkoztak, hogy depressziósak voltak és mentális problémákkal küszködnek – mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1-n.

Németországban is több támadás történt már, ennek ellenére Angela Merkelék mindig azt kommunikálták, elszigetelt esetről van szó, és mentális problémák álltak a háttérben – ismertette a szakértő.

Vannak már különböző integrációs nyelvi kurzusok ingyen, közmunkaprogramban is lehet dolgozni, hogy a bevándorlók megpróbáljanak a társadalom hasznos tagjai lenni. Mégis elmondható, hogy jogaik vannak, de kötelességeik nincsenek a befogadó állam felé, és ez okozza azt a problémát, hogy sokan a bűnözésbe süllyednek bele unalomból vagy radikalizálódnak mecsetekben, vagy börtönökben radikális hitszónokok által – fogalmazott Georg Spöttle.

Felül kellene vizsgálni azt is, hogy milyen üzleti partnere volt egy olyan elkövetőnek, aki nem dolgozik és még politikai menedékjogát sem kapta meg. Szerinte feltehetően valamilyen drogüzletről van szó.

A szakértő elmesélte, hogy maga is tapasztalta, hogy például a németországi metrókon esténként általában fiatal arabokból álló bandák randalíroznak, az emberek félnek, és nem mernek nekik szólni. Hozzátette: rengeteg kábítószer-használó is van. Berlin rossz irányba halad, ahogyan Frankfurt és Hamburg is. Németországban is elindult a hanyatlás – mondta a szakértő.

A tavaly Németországba érkezett migránsok egyharmada repülővel érkezett; ezzel kapcsolatban azt mondta, kérdés, miért kér politikai menedékjogot az, akinek van érvényes útlevele és van pénze? Akinek kiállítanak egy érvényes úti okmányt, azt nem üldözik – szögezte le.

Georg Spöttlét az M1-en azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy iráni és török migránst fogtak el Röszkén, miután kiderült, terrorizmus támogatása miatt körözik őket.

Georg Spöttle elmondta, hogy a magyar szakszolgálat jó kapcsolatokat ápol Törökországgal és Iránnal is, ennek köszönhető, hogy a körözött személyekről van információnk, például fénykép, vagy a biometrikus adatok. Egyértelműen kiderült, hogy olyan emberek akartak idejönni, akik az Iszlám Államot támogatták pénzzel – húzta alá Georg Spöttle.

hirado.hu - M1 Ma reggel