Március 24-ig regisztrálhatnak a határon túli választók

2018. március 9. 22:10

Március 24-ig regisztrálhatnak a határon túli választók az április 8-i országgyűlési választásra, a külképviseleti szavazáshoz pedig március 31. a bejelentkezés határideje - mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke péntek este az M1 aktuális csatornán.

Pálffy Ilona közölte, eddig 359 ezren regisztráltak a határon túliak közül, és a levélcsomagokat szeretnék nekik a jövő hét végéig kiküldeni, ezért azt javasolta, hogy akik még nem regisztráltak, ne várjanak ezzel a március 24-i időpontig.



Szólt arról is, hogy a külképviseleteken csaknem négyszer annyian jelentkeztek be, mint négy éve.



Pálffy Ilona elmondta: a választási bizottságoknak péntek éjfélig kell dönteniük arról, hogy melyik választókerületben hány jelöltet vesznek nyilvántartásba.



Hozzátette, jelenleg átlagosan 20-23 induló várható egy választókerületben, a legtöbben Hajdúszoboszlón lehetnek, ott 53-an szerepelnek a nyilvántartásban. Úgy fogalmazott: "el nem tudjuk képzelni, mekkora szavazólap lesz" ott, mert 31-32 név volt a legtöbb az előző választáson, és az a felsorolás is "méteres" volt.



Kitért arra: hasonló méretű szavazólap lehet a pártlisták esetében is, ahol 33 párt van versenyben, míg 2014-ben 18 volt. A jelöltek a választás kezdetéig léphetnek vissza.

MTI