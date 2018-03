Kormányhatározat a téli rezsicsökkentés intézkedéseiről

2018. március 9. 22:55

A kormány határozatot hozott a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez szükséges intézkedésekről; a határozat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány: minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából.



A kormányfő közölte, a kedvezményt megkapják a távfűtést használók is. Ennek részleteit Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter tárgyalja meg az önkormányzatokkal - tette hozzá. Elmondta, a hagyományos módon fűtő, szenet vagy fát használó emberek esetében növelik az e célra szolgáló szociális pénzügyi keretet egymilliárd forinttal. Az intézkedés végrehajtásával Pintér Sándor belügyminisztert bízták meg.



A pénteki közlönyben az olvasható: a kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a téli rezsicsökkentésből minden magyar háztartás részesüljön, ezért felkéri a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy egyeztessen a távhőszolgáltatókkal arról, hogy a téli rezsicsökkentést kiterjeszthessék a távhőszolgáltatást használókra is.



Ugyancsak Kósa Lajost kérték fel arra, hogy Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen szabályozási javaslatot az említett egyeztetések alapján, és terjessze azt a kormány elé.



Miután elkészült a szabályozási javaslat, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek kell biztosítania a szükséges forrásokat ahhoz, hogy a téli rezsicsökkentést kiterjeszthessék a távhőszolgáltatást használókra is.



Szintén a nemzetgazdasági miniszternek kell biztosítania egymilliárd forint többletforrást a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Pintér Sándor belügyminiszternek kell megtennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ezt a többletforrást felhasználják.

MTI