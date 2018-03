Az NVB-n belül próbálkozott Czeglédy ügyvédje

2018. március 9. 23:00

Az újra előzetes letartóztatását töltő Czeglédy Csaba védőügyvédje, Litresits András képviseli az MSZP–Párbeszéd pártszövetséget a Nemzeti Választási Bizottságban. Litresits nemrég egy NVB-ülésen Czeglédy mentelmi jogának megszüntetése ellen szavazott.

Március 2. óta Litresits András, Czeglédy Csaba védőügyvédje az MSZP–Párbeszéd szövetség Nemzeti Választási Bizottságba (NVB) delegált tagja. A két pozíciót a Fidesz összeférhetetlennek tartja – más párt egyelőre nem foglalt állást az ügyben.

Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő – aki maga is ügyvéd, az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben – és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Az eljárásban újabb bűncselekmény az öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett gazdasági csalás bűntettének megalapozott gyanúja merült fel.

Czeglédy saját magát baloldali érzelműként, félig MSZP-sként, félig DK-sként, utalva a DK kiválásra, „elvált szülők gyermekeként” jellemezte nemrégiben. Jelen pillanatban is MSZP-tag, bár tagságát felfüggesztette, mielőtt indult volna a választáson.

Litresits András (MTI-fotó: Honéczy Barnabás)

Egy napig volt szabadlábon

A politikust független képviselőjelöltként március 1-jén, csütörtökön délután vették jogerősen nyilvántartásba a Vas megyei 1-es számú választókerületben. Az ügyészség döntött a nyomozás felfüggesztésesről, megszüntette a gyanúsított előzetes letartóztatást.

Miután a legfőbb ügyész indítványára – mely az újabb bűncselekményre is kiterjedt – a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen felfüggesztette az országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát, az ügyészség a nyomozás folytatását rendelte el. Múlt péntek este ismét őrizetbe vették, a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája pedig hétfőn harminc napra elrendelte az előzetes letartóztatást.

Litresits az NVB-ben védence javára szavazott

Az NVB fent említett, múlt pénteki ülésén négy igen szavazattal – Litresits András, az MSZP–Párbeszéd delegáltjának és egy választott tagnak az ellenszavazatával – függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát, akinek ezután újra börtönbe kellett vonulnia.

A bizottság mindazonáltal ezzel a döntéssel folytatta a korábban kialakított következetes gyakorlatát, amellyel minden esetben felfüggesztette a jelölt mentelmi jogát, ha a büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény a választás kiírását megelőzően történt, és a büntetőeljárás nem állt összefüggésben a választási eljárással.

Czeglédy védőügyvédje az NVB teljes jogú tagja

Litresits András, az MSZP–Párbeszéd által az NVB-be delegált tag március másodikán tette le az esküt az Országházban. Neki, ahogyan más pártdelegáltnak, a testületi munkában ugyanolyan jogai vannak, mint a parlament által választott hét tagnak.

Az NVB említett hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választotta meg 2013 szeptemberben. Az országgyűlési képviselők választásának kitűzése után az Országgyűlés által választott NVB-be minden jelölőszervezet, amely az országgyűlési választáson országos listát tud állítani, delegálhat egy tagot, a közösen listát állító szervezetek együttesen jogosultak erre.

Az NVB a törvénynek alárendelt szerv

Az NVB független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerv, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért, és megállapítsa a választás országosan összesített eredményét. Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről. Ha törvénysértés jut a tudomására, kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

Az NVB-nek az országgyűlési választáson további feladatai is vannak: dönt az országos listák és a rajtuk szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, valamint kisorsolja az országos listák sorszámát. Az NVB állapítja meg azt is, hogy mely jelölőszervezetek érték el a törvényben meghatározott ötszázalékos szavazathatárt; e listák jelöltjei juthatnak mandátumhoz.

Legkésőbb a szavazást követő 19. napon megállapítja a bizottság, hogy a listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot, és megállapítja a választás országos listás eredményét is. Feladata továbbá, hogy kiadja a mandátumot szerző képviselőknek a megbízólevelet.

