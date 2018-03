Megerősítette a magyar adósosztályzatot a Fitch Ratings

2018. március 9.

Megerősítette Magyarország devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű államadósságának BBB mínusz szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő péntek este Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlanul érvényes a felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátás.



Az osztályzati megerősítéshez fűzött elemzésében a Fitch kiemelte: a magyar államadós-besorolás azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság strukturális jelzőszámai erőteljesek a cég által a BBB minősítési kategóriában nyilvántartott többi szuverén adós mediánértékeivel összevetve.



A hitelminősítő szerint az osztályzat figyelembe veszi a viszonylag magas köz- és nettó külső adósságrátát, a szakpolitikai döntéshozatal nagyobb fokú kiszámíthatatlanságát és a makrogazdasági volatilitást is.



A Fitch Ratings hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a magyar besorolás pozitív kilátása az e tényezőkben tapasztalható javulási folyamatot jelzi.



A cég közölte: a magyar hazai össztermék (GDP) tavalyi 4,2 százalékos bővülése után az idén is 4 százalék körüli növekedést valószínűsít a magyar gazdaságban. Ez az ütem a Fitch londoni elemzői szerint a folytatódó erőteljes ciklikus fellendülést tükrözi.



Magyarországon "hagyománya van az unortodox szakpolitikai döntéseknek" és a BBB kategóriás szuverén adósok mediánértékénél magasabb fokú gazdasági volatilitásnak. A növekedési potenciált emellett a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a munkaerőhiány, valamint az EU-folyósítások 2020 után várható csökkenése is korlátozza - vélekednek az osztályzati megerősítéshez fűzött helyzetértékelésükben a Fitch Ratings elemzői.



A cég felidézi, hogy a tavalyi egész éves átlagos infláció 2,4 százalékra gyorsult a 2016-ban mért 0,4 százalékról, de az elemzés hangsúlyozza, hogy a tavalyi ütem is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 3 százalékos központi célszintje alatt volt, és a magyar hatóságok mindaddig az ösztönző monetáris politika fenntartására számítanak, amíg az euróövezeti jegybank (EKB) monetáris politikája is laza marad.



A Fitch Ratings szerint bizonyos fokú egyensúlytalanságok megjelenhetnek a magyar gazdaságban annak nyomán, hogy a kibocsátási rés pozitívvá válik, tekintettel arra is, hogy a reálbérek erőteljes növekedése miatt emelkedik az egységnyi termékértékre jutó munkaköltség, és az ingatlanárak is újból növekedésnek indultak.



A Fitch elemzői ugyanakkor azzal számolnak, hogy a magyar gazdaság növekedési üteme az idei év után lassulni kezd, mivel szigorodhat a monetáris és a költségvetési politika, és lassulhat az EU-folyósítások beáramlása.



A hitelminősítő megállapítja, hogy a magyar közfinanszírozási rendszer javult az elmúlt években. Az ESA 2010-es bázison számolt tavalyi államháztartási hiánya a hazai össztermék 2 százalékára becsülhető, vagyis a 3 százalékos maastrichti tűréshatár alatt maradt.



A Fitch Ratings várakozása szerint a belátható előrejelzési távlatban a magyar hatóságok változatlanul tartják magukat e költségvetési szabályhoz a potenciális további adócsökkentések ellenére.



A hitelminősítő kiemeli, hogy tavaly is folytatódott az államadósság-ráta csökkenése, de az év végén mért 71,7 százalékos GDP-arányos szint még mindig meghaladja a cég által a BBB besorolási kategóriában nyilvántartott szuverén adósok mediánértékét, amely 40,7 százalék.



A Fitch Ratings hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy az államadósság tulajdonosi és fizetőeszköz-struktúrája jelentősen javult az utóbbi években, és a hasonló adottságú gazdaságokkal összehasonlítva kedvező képet mutat, az államadósság kamatterhe pedig jórészt megegyezik a BBB szuverén osztályzati sáv mediánértékével.



A 2010 óta tartós folyómérleg-többletek érdemben mérsékelték a nettó külső adósságot, amely korábban hagyományosan a magyar szuverén hitelképesség egyik gyengesége volt - áll a Fitch pénteki elemzésében.



A cég közölte: várakozása szerint a továbbra is tartós - bár valószínűleg szűkülő - folyómérleg-többletek a belátható előrejelzési távlatban lefelé ívelő pályán tartják a nettó külső adósságrátát.



A Fitch Ratings elemzése szerint a magyar bankszektor is erősödött az elmúlt két évben, a korábbról örökölt nem teljesítő kinnlevőségeket nagyrészt sikerült felszámolni, a bankrendszer nyereségtermelő kapacitása jelentősen javult, a likviditási és tőkeellátottsági mérőszámok szilárdak, a kedvező makrogazdasági környezet jót tesz a banki eszközminőségnek. A Fitch véleménye szerint mérséklődött a káros szakpolitikai beavatkozások kockázata is, és ez szintén alátámasztja a bankszektor stabilitását.



A külföldi tulajdonú banki eszközállomány magas szintje és az állami tulajdonú bankok alacsony aránya csökkenti annak a kockázatát is, hogy az állami pénzügyi mérleget a jövőbeni kedvezőtlen eseményekből eredő kötelezettségek terhelik meg - áll a hitelminősítő elemzésében.



A fejlettség és az üzleti tevékenységet övező környezet jelzőszámai Magyarországon jobbak a többi BBB kategóriás államadós mediánszintjénél, jelezve, hogy a sáv mediánjánál magasabb a gazdasági fejlettség és nagyobb fokú az integrálódás Nyugat-Európához. A kormányzati jelzőszámok szintén meghaladják a hasonló adottságú társgazdaságok értékét, bár a BBB mediánhoz mért előny fokozatosan csökken.



A Fitch várakozása szerint a politika és a gazdaságpolitika az áprilisi választások után is valószínűsíthetően stabil marad.

Megfelelt a várakozásnak a Fitch Ratings megerősítése

Megfelelt az elemzői várakozásoknak, hogy az egyik legnagyobb hitelminősítő, a Fitch Ratings pénteken nem módosította Magyarország államadós-besorolását.

Az MTI-nek nyilatkozó elemzők úgy vélik, a döntés oka az, hogy a hitelminősítő kivár, amíg kiderül, milyen lesz a választások után a gazdaságpolitika.



A Fitch-nél az ország besorolása a befektetésre ajánlott kategóriába tartozó BBB mínusz osztályzat, felminősítést valószínűsítő pozitív kilátással. A hitelminősítő 2018-ra szóló vizsgálati menetrendjében ez volt a magyar szuverén osztályzat első elbírálása, a következőt augusztus 31-re jelezték.



Kiss Mónika, az Equilor vezető elemzője kiemelte: az országgyűlési választások előtt egy hitelminősítő sem lép szívesen, ezért sem számítottak változásra. A választások eredménye önmagában nem igazán befolyásolja a minősítést, mivel az gazdasági faktorokon alapul, mégis szokásos ilyenkor a kivárás, hogy megtudják, a választások után az új kormány összetétele és megkezdett munkája jelent-e gazdasági irányváltást - tette hozzá a vezető elemző.



Kiemelte: a Fitch különösen olyan gazdaságpolitikai változásokra lenne érzékeny, amelyek a külső finanszírozást, az adósságállomány leépítését rontanák vagy a költségvetési hiányt növelnék. Jelenleg erre nem számít a vezető elemző, hisz éppen a héten Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter - más célok mellett - a Fitch által is említett területekre helyezte a hangsúlyt.



Kiss Mónika emlékeztetett: Varga Mihály kiemelte, hogy az országnak az uniós átlagot meghaladó gazdasági bővülést kell elérnie 2018-2022 között, emellett a kormány azt tervezi, hogy pénzforgalmi szemléletben 2020-ra deficit nélküli költségvetést nyújt be a parlamentnek, illetve 2022-re a GDP-hez mérten az államadósságnak 60 százalék alatti szintre kell süllyednie.



Ha a felvázolt gazdaságpolitikai irány változatlan marad, akkor egy éven belül várható a felminősítés - közölte Kiss Mónika.



Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője úgy vélte: a gazdasági folyamatok kedvezőek és megerősítik a hitelminősítéshez tavaly novemberben rendelt pozitív kilátásokat. Az azóta eltelt nem egészen fél év viszont túl rövid idő ahhoz, hogy a hitelminősítő ismét új értékelést adjon ki - mondta.



Amennyiben a választásokat követően is fennmarad a növekedésösztönző és kockázatokat mérséklő gazdaságpolitika, akkor reális esély van arra, hogy 6-12 hónap távlatában a Fitch javítani fog Magyarország adósság-besorolásán - mondta Török Zoltán.



Az elmúlt időszakban folytatódott a magyar gazdaság pénzügyi sérülékenységének mérséklődése - mondta az elemző, hangsúlyozva, hogy az államadósság finanszírozásában csökkent a külföldiek szerepe, meghatározóvá váltak a belföldi befektetők. Az államadósság GDP arányos mutatója lassan csökkenő pályán van, bár továbbra is magas a hasonló fejlettségű országokhoz képest.



A Raiffeisen Bank vezető elemzője rámutatott: az ország gazdasági növekedése a régió átlagába simult az elmúlt években.



Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint várható volt a korábbi minősítés fenntartása. "A Fitch döntése arra utal, hogy kivárnak a jobb osztályzattal. Megvárják, hogy a választások után a kormány milyen gazdaságpolitikai lépéseket tervez, majd ezek ismeretében döntenek az esetleges jobb osztályzatról" - fogalmazott a vezető elemző.



A szakember hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország a régión belül a gyengébb osztályzatokkal rendelkező országok közé tartozik, Csehország, Lengyelország és Szlovákia besorolása ugyanis a három nagy hitelminősítőnél (Fitch Ratings, Moody's, Standard&Poor's) több szinttel haladja meg a magyart.

