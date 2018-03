NVB: jogsértő volt a Momentum kampányolása

2018. március 10. 00:20

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerint jogsértő volt, hogy a Momentum Mozgalom választási gyűlést tartott - ajánlásokat gyűjtött és szórólapozott - egy székesfehérvári áruház parkolójában, a tulajdonos engedélye nélkül.

Az NVB egy fellebbezés alapján foglakozott az üggyel és pénteki ülésén 8:2 arányban megállapította a jogsértést.



A vitában Patyi András, az NVB elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a Kúria a magánterületen történő kampánytevékenység végzésének megítélésével kapcsolatban több különböző tényállás alapján különböző döntéseket hozott, legutóbb csütörtökön úgy foglalt állást, hogy a közforgalom számára megnyitott magánterületen lehetséges a kampánytevékenység. Mint mondta, a bizottság korábban úgy döntött, ilyen esetekben mindig a Kúria legutóbbi döntését veszik irányadónak.



Tóta Áronné választott tag a vitában azzal érvelt, hogy más az aláírásgyűjtés, amelyben a Kúria csütörtökön döntött, és más a választási gyűlés, amely a mostani eljárás tárgya. Mint mondta, igenis mérlegelnie kell a bizottságnak a cselekmény súlyát, hogy aláírásgyűjtés vagy választási gyűlés volt-e.



Litresits András viszont amellett érvelt: a bizottságnak figyelemmel kell lennie a Kúria legutóbbi döntésére és arra, hogy a jogorvoslati kérelemben nincs utalás arra, hogy az aktivisták zavarták volna a vásárlókat.



A bizottság végül 8:2 arányban úgy döntött, a közforgalom számára megnyitott magánterületen nem lehet választási gyűlést tartani.



Az NVB egyhangú döntéssel megállapította: jogsértő volt, hogy Simonka György fideszes képviselőjelölt Facebook-címével ellátott pólót küldött Békés megyei óvodásoknak.



A Békés megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) azért fordultak kifogással, mert a Fidesz-KDNP jelöltje egy Békés megyei óvoda rajzpályázatán részt vevőknek küldött a Facebook-oldalával és a like-jelével ellátott pólókat. Az elsőfokú választási bizottság elutasította a kifogást, arra hivatkozva, hogy a kampánytevékenység nem sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, és nem ütközik tételes jogszabályi rendelkezésbe.



Az NVB egy fellebbezés miatt foglalkozott az üggyel és egyhangú döntéssel megállapították, a képviselőjelölt megsértette a választási eljárás alapelveit és a köznevelési törvényt is, amely a köznevelési intézményekben tilt mindenféle politikai tevékenységet.



Patyi András a vitában hangsúlyozta, hogy választójoggal nem rendelkező gyerekek között nincs helye kampányeszközök osztogatásának.



Az NVB mintegy 50 olyan fellebbezést bírált el pénteki ülésén, ahol a jelöltek nyilvántartásba vételének megtagadása miatt nyújtottak be fellebbezést. Az NVB ezek túlnyomó többségét elutasította, mert a fellebbezők csak állították a jogszabálysértést, de nem támasztották alá. Ugyanakkor a bizottság nyilvántartásba vette jelöltként a Tolna megyei 1-es választókerületben Farkas Gabriellát, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) jelöltjét, miután a jogorvoslati eljárás során bebizonyosodott, hogy összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlást.



A testület Avarkeszi Dezső, a DK delegáltja felvetésére jogértelmezési vitát folytatott az országgyűlési egyéni választókerületekbe történő delegálásról. Avarkeszi Dezső azt mondta: vannak pártok, mint a DK is, amelyek nem állítottak minden egyéni választókerületben jelöltet, de országos listát igen, és ezek a pártok a szavazatszámláló bizottságba tudnak delegáltat küldeni, de az oevb-be nem. Ezzel pedig elveszik a pártoktól a lehetőséget, hogy részt vegyenek a szavazatszámláló bizottságok tevékenysége elleni kifogásokról szóló elsőfokú döntésekben. A bizottság többsége amellett érvelt, hogy sértené az esélyegyenlőséget, ha olyan szervezet delegáltja is benne lenne az oevb-ben, amely a választókerületben nem állított jelöltet.

MTI