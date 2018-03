Többen lehetnek az idei székely szabadság napján

2018. március 10. 09:42

Szombaton tartják a rendezvényt Marosvásárhelyen, amely demonstráció és ünnep is egyben.

1854 – ben az elbukott forradalom lángját akarták újra fellobbantani, és a tét a nemzeti függetlenség volt. A székelyföldi magyarokat a székely szabadság napja arra ösztönzi, hogy az önrendelkezés XX. századi formáit keressük, és kifejezzük akaratunkat, hogy területi autonómiát akarunk román alkotmányos keretek között – mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

“Most, március 10-én erre külön hangsúlyt is szeretnénk helyezni, hiszen most is a román parlament előtt van székelyföld autonómiájának statútuma” – tette hozzá.

100 éves a Székely nemzeti Tanács és a székely önrendelkezési mozgalom – emelte ki Izsák Balázs, hozzátéve, hogy a tanács célja mindig is az volt, hogy Magyarország területi épségét megőrizzék. Mikor kiderült, hogy ez nem sikerül, akkor írta meg Pál Árpád a székely köztársaság elvét és vázolta a székely köztársaságot – mondta.

A székely szabadság napja programjairól elmondta, délelőtt megemlékezést tartanak a turul szobornál Sepsiszentgyörgyön – hiszen két vértanút is ott végezték ki – , utána a résztvevők elindulnak a marosvásárhelyi székely vértanúk emlékművéhez. Ezután felvonulás lesz az autonómiáért, majd petíciót visznek el a kormányhivatalba.

A petíció az autonómiaigényt tartalmazza, valamint érveket az autonómia statútum elfogadása mellett – húzta alá Izsák Balázs.

Marosvásárhelyen a résztvevők az elmúlt években kialakult forgatókönyv szerint megemlékezést tartanak a 164 éve kivégzett székely vértanúk obeliszkjénél, majd kinyilvánítják a Székelyföld területi autonómiája iránti igényüket, és az ezt rögzítő kiáltványt mintegy két és fél kilométert vonulva viszik a város főterére, a prefektus hivatalához.

A szervezők az idei évforduló hétvégi időpontja miatt, és a magyar politikai pártok és szervezetek januári autonómiamegállapodása miatt, valamint a hatósági gáncsoskodás enyhülése miatt is arra számítanak, hogy idén nagyobb számban vesznek részt Székelyföld minden részéről a megemlékezők és tüntetők a marosvásárhelyi rendezvényen, mint az elmúlt években.

Résztvevők a székely vértanúk emlékművénél tartott megemlékezés után a székely szabadság napján, 2017. március 10-én (MTI Fotó: Boda L. Gergely)

A február elején közzétett felhívásában Izsák Balázs SZNT-elnök arra figyelmeztetett, hogy az idei marosvásárhelyi felvonulásra egy olyan évben kerül sor, amikor kibontakozása századik évfordulóját ünnepli a székely önrendelkezési mozgalom, amikor ötven év telt el azóta, hogy Nicolae Ceausescu kommunista diktátor megszüntette a Székelyföldre kiterjedő Magyar Autonóm Tartományt, amikor harmadjára került a román parlament asztalára a Székelyföld területi autonómiájának statútumtervezete, és amikor Románia – azóta leváltott – miniszterelnöke akasztással fenyegette meg a székelyeket. Izsák Balázs úgy vélte: a tömegrendezvénynek azt kell bizonyítania, hogy nem sikerült megfélemlíteni a székelyeket.

A rendezvény 2013-ban került a figyelem középpontjába, amikor a szervezők becslése szerint több tízezren vonultak a vesztőhelyről a prefektusi hivatalhoz autonómiát követelve. Az ezt követő években Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester és a rendfenntartó szervek megpróbálták megakadályozni, vagy korlátozni a felvonulást, erről azonban csak 2015-ben voltak kénytelenek lemondani a szervezők. A 2016-os és a későbbi tiltakozásokat egy évvel korábban bejelentették, hogy legyen idő pereskedni a felvonulás jogáért. 2016-ban a csendőrség közel száz szervezőt, résztvevőt és önkéntes rendfenntartót bírságolt meg csendháborításért, és szervezési hiányosságokért de később valamennyi bírságot érvénytelenítette a bíróság.

hirado.hu - MTI