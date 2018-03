Nem lesz 53 jelölt Hajdúszoboszlón

2018. március 10. 12:16

Valószínűleg nem lesz 53 jelölt a hajdúszoboszlói egyéni választókerületben a szavazólapon április 8-án: a bejelentett 53 jelöltből 28 nyilvántartásba vételét elutasította a választási bizottság - derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalának adataiból. A legtöbb jelölt (33) valószínűleg a salgótarjáni választókerületben indul, a legkevesebb (5) pedig a főváros XIII. kerületében.

A legtöbb egyéni választókerületi jelölt a Hajdú-Bihar megyei 5. számú egyéni választókerületében indult volna az áprilisi választáson: 53-an adták le ajánlásaikat, közülük 18-at szerdáig már nyilvántartásba is vettek. A választási bizottság csütörtöki ülésén döntött a még fennmaradó jelöltekről, és végül összesen 25 jelöltet vett nyilvántartásba; 28 jelölt nyilvántartásba vételét elutasította, mert nem feleltek meg a törvényben előírt feltételeknek.



A határozatok ellen vasárnapig lehet jogorvoslatot benyújtani, és csak a jogorvoslatok lezárultát követően derül ki, pontosan hány jelölt lesz a választókerületben.



Ezen felül nyolc olyan választókerület volt, ahol legalább 40 jelöltet jelentettek be: a békéscsabai országgyűlési egyéni választókerületben (oevk) 47 jelölt indult volna, de csak 19-et vettek nyilvántartásba, a főváros 17-es választókerületében (XXI. kerület) 45 jelölt indult volna, de csak 23-at vettek nyilvántartásba. A salgótarjáni választókerületben szintén 45 induló lett volna, de a bizottság csak 33 jelöltet vett nyilvántartásba. A főváros 17-es választókerületében (XXI. kerület) 45 indulóból 23-at vettek nyilvántartásba.



A kazincbarcikai, a sátoraljaújhelyi, a vásárosnaményi, az egri és a nyíregyházi választókerületben is magas volt az indulók száma, de végül a 41 jelöltből 29-et vettek nyilvántartásba.



A legkevesebb jelölt a fővárosban indulna: mindössze 8 jelölt adta le ajánlásait a fővárosi 3-as oevk-ban (XII. kerület) és ebből 7-et nyilvántartásba is vettek, az 1-es oevk-ban (V. kerület) 9-ből 7-et vettek nyilvántartásba, a 4-es oevk-ban (II. kerület) pedig 9-től 8-at, és ezeken kívül nincs olyan választókerület az országban, ahol 10, vagy annál kevesebb jelölt indult volna.



A főváros XIII. kerületében (7. oevk) ugyan 27 jelöltet jelentettek be, de csak 5-öt vettek nyilvántartásba, így minden bizonnyal itt lesz a legkisebb a szavazólap.

MTI