Összeállt Merkel negyedik kormánya

2018. március 10. 13:00

Összeállt péntekre Angela Merkel német kancellár nagykoalíciós kormánya, miután a szociáldemokraták (SPD) is hivatalosan bejelentették a minisztereiket.

Ezzel megerősítést nyert, hogy változás lesz a hazánk szempontjából legfontosabb tárca élén: az 51 éves Heiko Maas eddigi szövetségi igazságügyi miniszter kerül a berlini külügyek élére, míg az eddigi tárcavezető és alkancellár, Sigmar Gabriel nem lesz tagja a kormánynak. Magyarország szempontjából lényeges, hogy továbbra is az Orbán-kormánnyal szemben kritikus Michael Roth (szintén SPD) marad az Európáért felelős államminiszter.

– Súlyosan veszélyes és elfogadhatatlan Soros György démonizálása – mondta alig két hete a politikus. – Már ismerem és becsülöm őt a korábbi ifjúszocialista időkből – nosztalgiázott most Roth, miután megtudta, ki lesz az új főnöke a külügyben.

A Saar-vidéki politikus (jobbról a második) irányíthatja a német diplomáciát Fotó: MTI/EPA

Ugyanakkor a tárcához nem is egy olyan vezető kerül, akinél a párja jóval ismertebb az átlag németek körében. Maga a hamuszürke Maas – aki három tartományi választást veszített el a Saar-vidéken – alig látszik ki élettársa, a népszerű színésznő, Natalia Wörner árnyékából, míg a kulturális együttműködésért felelős új külügyi államminiszter, Michelle Müntefehring az SPD egyik „őslénye”, Franz Müntefehring volt alkancellár és pártelnök 40 évvel fiatalabb felesége.

A külügyeket eredetileg Martin Schulz lemondott SPD-pártelnök nézte ki magának, ám ez akkora felháborodást váltott ki az SPD-n belül, hogy Schulz visszakozni kényszerült. Törtetéséért Gabriel is megorrolt, míg Maast állítólag szívesen veszi utódjaként.

Merkel negyedik kormánya jövő szerdán, a választások után csaknem fél évvel léphet hivatalba. A kabinet összetételét sokan, a kancellár vezette Kereszténydemokrata Unión (CDU) belül is többen bírálták, mert hatalmon maradásáért cserébe Merkel átadta a koalíciós partnereknek a legfontosabb tárcákat.

Így a külügy mellett a pénzügyek is az SPD-nek jutottak – e tárca mellett Olaf Scholz eddigi hamburgi polgármester az alkancellári posztot is megkapta –, a CDU bajor testvérpártja, a CSU elnöke, Horst Seehofer pedig a szövetségi belügyeket irányíthatja. E tárca nevébe a haza szó is bekerült.

magyaridok.hu