Halász: az ellenzék arcátlanul hazudik a nyugdíjasoknak

2018. március 10. 14:12

Az ellenzéki politikusok arcátlanul hazudnak a nyugdíjasoknak - értékelt Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője szombaton Debrecenben, az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

A kormánypárti politikus kifejtette: ugyanazok a politikusok, akik elvettek az idősektől egyhavi nyugdíjat, akik megszavazták a 13. havi nyugdíj eltörlését, akik azt ígérték nekik, hogy nem lesz gázáremelés, aztán háromszorosára emelték a gáz árát, most a hatalomért és a pénzért "mindenfélével etetik az időseket".



Gyurcsánytól a szocialistákon és a Jobbikon át Karácsony Gergelyig arcátlanul hazudnak a nyugdíjasoknak - nyilatkozta a szóvivő, hozzátéve: nincs közöttük egy sem, aki támogatta volna a nyugdíjasokat segítő kormányzati intézkedéseket.



Az érintettek most is támadják a nyugdíjasoknak szóló Erzsébet-utalványt és a téli rezsicsökkentést - mutatott rá Halász János, aki szerint ha az ellenzéki pártok hatalomra kerülnének, el is törölnék a rezsicsökkentést és elvennék az Erzsébet-utalványt is.



"Megint a nyugdíjasokon csattanna az ostor" - fogalmazott, jelezve: a nyugdíjasok is megfizetnék a migránsok betelepítésének és eltartásának árát.

MTI - M1