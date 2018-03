Országszerte 2000 zenész ünnepli Bach születésnapját

2018. március 10. 15:23

Országszerte 32 település több mint 100 helyszínén, 300 programmal és mintegy 2000 fellépő közreműködésével ünneplik Johann Sebastian Bach születésének évfordulóját március 21. és 25. között a Bach Mindenkinek Fesztiválon.

A Bach in the Subways nemzetközi programot egy New York-i csellista, Dale Henderson indította útjára 2010-ben azzal a céllal, hogy növelje a klasszikus zene iránti általános érdeklődést - idézte fel Kovács Zalán tubaművész, a fesztivál alapító igazgatója az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.



Azóta minden év márciusában, Johann Sebastian Bach születésnapja környékén világszerte kiváló muzsikusok ünneplik a zeneszerzőt ingyenes koncerteket adva nyilvános helyeken - fűzte hozzá.



A szervező elmondta, hogy a programsorozat nyitókoncertjét Budapesten március 20-án a Budapest Music Centerben rendezik meg, ahol a Készenléti Rendőrség Zenekara szólaltatja meg Bach műveit, majd átadják a fesztivál díjait is.



Emellett lesz Énekeljünk együtt! címmel közös koráléneklés a budapesti Kálvin téren, Hegedűs D. Géza színművész Bachtól származó és Bachról szóló verseket ad elő hárfa- és tubakísérettel a Lóvasút Kulturális és Rendezvény Központban, Kaposváron aikidóbemutatót tartanak Bach muzsikájára, flashombot rendeznek a Miskolc Plázában, Szentendrén pedig a HÉV-állomáson Bach az aluljáróban címmel ad koncertet a Musica Beata Kórus és Musicantus Leánykara. Mindezek mellett határon túl is több városban rendeznek ingyenes Bach-koncerteket.



"Fontos, hogy lebontsuk a koncerttermek falait és egy átjárót képezzünk a színpad és a közönség között" - fűzte hozzá Kovács Zalán.

MTI - M1