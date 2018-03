NB I - Idegenben javított az Újpest

2018. március 10. 17:15

A Mezőkövesdtől otthon elszenvedett vereség után javított az Újpest: idegenben legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában szombaton.

Ezzel pontszámban beérte a harmadik helyezett DVSC-t, amely immár a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén nem tudott nyerni, s mindössze egy pontot szerzett.



Az Újpest 2013 tavasza óta először győzött bajnoki találkozón Debrecenben.



OTP Bank Liga, 22. forduló:

Debreceni VSC-Újpest FC 1-2 (0-0)



Nagyerdei Stadion, 2701 néző, v.: Iványi

gólszerző: Könyves (76.), illetve Novothny (57.), Tischler (90.)

sárga lap: Takács T. (53.), illetve Pauljevic (42.), Litauszki (70.), Simon (93.)



DVSC: Nagy S. - Mészáros, Kinyik, Bényei, Ferenczi J. (Barna, 67.) - Varga K., Bódi, Tőzsér, Sós (Csősz, 86.) - Takács T. (Tabakovic, 78.), Könyves



Újpest FC: Pajovic - Pauljevic, Litauszki, Bojovic, Burekovic - Nwobodo, Onovo, Diallo - Zsótér (Simon K., a szünetben), Novothny (Tischler, 77.), Nagy D. (Sankovic, 84.)



A Debrecen volt aktívabb az első félidőben, többet birtokolta a labdát, helyzeteket is alakított ki, de egyik akcióját sem tudta eredményesen befejezni. Időnként az Újpest is eljutott ellenfele kapujáig, ám akárcsak a hazaiaknál, a legígéretesebb lehetőségnél náluk hiba csúszott a kivitelezésbe.



Élénk tempóban kezdődött a második játékrész, a DVSC-nek pár perc alatt több esélye is volt a vezetés megszerzésére, mégis az Újpest jutott előnyhöz, mert Novothny higgadtan és pontosan lőtt 15 méterről a hazai kapuba Nagy Dániel jó ütemű passza után. Ezt követően a fővárosi csapat bátrabban futballozott, több támadást vezetett, de a hazaiak így is egyenlíteni tudtak Könyves révén, aki kihasználta, hogy Pajovic rosszul jött ki a kapujából. Az utolsó negyedórában mindkét együttes törekedett a győzelem kiharcolására, ami a fővárosiaknak jött össze Pauljevic remek megindulásának és Tischler szép befejezésének köszönhetően.



A Debrecen összességében több helyzetet alakított ki, az Újpest viszont jobban használta ki a lehetőségeit.

MTI