Emléktáblát kapott Dobranyban az "első" aradi vértanú

2018. március 10. 18:10

Emléktáblát kapott szombaton szülőházán a nyugat-csehországi Dobrany kisvárosban Ormai (Auffenberg) Norbert honvéd ezredes, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik kiemelkedő személyisége és hőse.

A prágai magyar nagykövetség által állíttatott bronz emléktáblát Balogh Csaba, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára, valamint Martin Sobotka Dobřany polgármestere leplezte le közösen. Jelen volt az ünnepségen Boros Miklós prágai magyar nagykövet is.



Balogh Csaba ünnepi beszédében méltatta az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc jelentőségét és ismertette Ormai Norbert életútját. Ormai Norbert egy olyan személyiség, amely összeköti a magyarokat és a cseheket - szögezte le az államtitkár.



A polgármester ünnepi beszédében kifejtette: a magyar szabadságharc sorsa is példa arra, hogy a hatalmasok érdekeik védelmében gyorsan meg tudnak egyezni, míg a népek között ez nehezebben megy. "Tanulnunk kellene a múltból. Ma is szükség van arra, hogy eltávolítsuk a nemzetek szorosabb együttműködése előtti akadályokat" - jelentette ki Martin Sobotka.



Az emléktáblán, amely a Tomás Garrique Masaryk nevét viselő főtér 112. számot viselő házán lett elhelyezve, egy Ormai-portré látható és a következő cseh, magyar és angol nyelvű szöveg olvasható: "Ebben a házban született 1813-ban Ormai (Auffenberg) Norbert, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc mártír ezredese".



Zsigmond Attila magyarországi képzőművész, a tábla megalkotója, aki személyesen is megjelent az ünnepségen, a legismertebb Ormairól készült portrét, Szamossy Elek 19. századi litográfiáját használta fel munkájához.



Auffenberg Norbert német katonadinasztia családban született Dobranyban, a forradalom és szabadságharc idején ő volt a honvéd vadászezredek szervezője és parancsnoka, s őt tekintik az első aradi vértanúnak. Az Ormai nevet a magyar forradalom kitörését követően vette fel.



Az emléktábla leleplezése után s helyi Szent Vítus templomban megnyílt az Ormai Norbert és az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc elnevezésű kiállítás, amelyet a budapesti Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum készített a Dobrany városi művelődési központtal együttműködve.



Az ünnepségen megjelent több száz érdeklődő - akiknek jelentős részét a Csehország minden részéből érkezett magyarok tették ki - számára a városka főterén magyar gulyáskóstolót szervezett a nagykövetség, a térzene egy magyar katonazenekar szolgáltattat és két magyar huszár állt díszőrséget az emléktábla mellett.



A jól sikerült ünnepi programot a templomban zongoraest zárta Liszt Ferenc műveiből Stepán Kos, helyi fiatal zongoraművész előadásában a Dobřany-i J.S. Bach Művészeti Általános Iskola együttműködésével.



Csehországban az Ormai Norbert emléktábla leleplezése volt az idei március 15-ével, a magyar nemzeti ünneppel kapcsolatos legfőbb rendezvény. A prágai magyar nagykövetség ünnepi fogadására szintén ebben a nyugat-csehországi kisvárosban került sor.



A csehországi magyar szervezetek és a prágai nagykövetség képviselői azonban még szombaton délelőtt Prágában megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem emléktábláját a Kisoldali téren, amely már hagyományosan a csehországi magyarok márciusi központi megemlékezésének színhelye.

MTI