Balog: a migránsbefogadás vesztesei a romák lehetnek

2018. március 10. 23:51

A migránsok befogadásának legnagyobb vesztesei Közép- és Kelet-Európában a romák lehetnek, mivel az ő integrációjukra fordított pénzeket kellene az illegális bevándorlókra fordítani - hangsúlyozta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Heidelbergben szombaton az M1 aktuális csatornának adott interjújában.

Balog Zoltán a német városban részt vett és beszédet mondott A roma szabadságharcosok 1956-ban című kiállítás megnyitóján, és találkozott Romani Roséval, a kiállítást szervező Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnökével is.



A megnyitót követően az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában kérdésre válaszolva a miniszter hangsúlyozta: Európában a migránsok befogadásának legnagyobb vesztesei a szegények, a rászorulók lesznek, Közép- és Kelet-Európában pedig a romák, mert az ő integrációjukhoz szükséges pénzt fogják elvenni és odaadni a migránsoknak.



Balog Zoltán hangsúlyozta: Németországban vannak - és nem is akárkik - akik elismerik mindazt, ami Magyarországon a romák ügyében történik. Elismerik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország tesz annak érdekében, hogy "a roma kultúra részben megmaradjon, részben megerősödjön, részben pedig feltámadjon".



A miniszter kiemelte: a rendezvény lehetőséget nyújtott arra is, hogy bemutassa a Budapesten kormányzati támogatásokból a várakozások szerint 2019 tavaszán megnyíló Cziffra György Kulturális és Oktatóközpontot és annak művészeti vezetőjét, Balázs János Liszt-díjas zongoraművészt.



Balog Zoltán a kiállítás megnyitóján elhangzott beszédében utalt arra, hogy a legnagyobb zongoristák egyike, Cziffra György 1956-os hős, elmondások szerint az ő, 1956. október 22-i zeneakadémiai Bartók-koncertje teremtette meg a forradalmi hangulatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy Cziffra György és öröksége újra jelen van Budapesten.



Az emberi erőforrások minisztere beszédében emlékeztetett arra is, hogy 1956-ban együtt küzdöttek romák és magyarok, a romák számára magától értetődő volt, hogy küzdenek a szabadságért. "A romák évszázadok óta együtt élnek velünk a Kárpát-medencében, részei kultúránknak és életünknek, együtt éltük át a történelem rossz és jó időszakait, együtt küzdöttünk a harcokban 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben is" - emelte ki többek között heidelbergi beszédében szombaton Balog Zoltán.

MTI